チョコプラ長田が「最高」「欲しい」と大興奮の高級スポーツカーが登場

高級スポーツカー「GRスープラ」に大興奮

第2弾では、長田がトヨタモビリティ東京が運営する「GR Garage 東京深川」を訪問。東京のGRファンの聖地と呼ばれる店内の様子やGR車両の魅力を長田がレポートした。

店内には世界各国のサーキット場を体験できるシミュレーターが常設されており、長田は「これ作りたいと思ってたんですよ、家に」「欲しい～」と興味津々。さっそく「やりましょう」と意気込む長田だったが、スタッフから「お時間がちょっと…」と引き止める声がかかり、「お時間? こういうのを体験するための、紹介するためのチャンネルでしょ?」と不満をあらわにする。

「飯屋行って飯食わないみたいなもん。食おうよ!」と懇願したものの願いは叶わず、長田は「えぇ、できないの!? うーわ、ショック…」「じゃあちょっとプライベートで来ます」と落胆しながらその場を後にした。

その後、GR車両が並ぶ店外へと移動した長田は、高級スポーツカー「GRスープラ」のエンジン音を体験できることに。実際に運転席に座った長田は「最高っすね」「うわ、欲しい～!」と大興奮だった。

ABEMAではWRC世界ラリー選手権2025年シーズンを全14戦無料生中継。「WRC」は、FIA(国際自動車連盟)が主催する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され40年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰。スペシャルステージと呼ばれる、交通が遮断された一般道を市販車ベースのマシンで走り、スペシャルステージの区間タイムを競うタイムアタック競技である。

