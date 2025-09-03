「あれがマジで人生のピーク1位」　チョコプラ長田、“最高の幸せ”だった出来事を告白

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が8月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)にゲスト出演。芸人としての“幸せ”を語った。

「夢を追いかけてた幸せ」は「もうない」

“幸せ”について問われ、「すぐそこにある。そう思ってるときが幸せなの。今を幸せに思うことが一番幸せなの」と主張した長田。一方で、「売れるときに、夢を追いかけてた幸せもあるじゃん。それはもうない」とつぶやき、「そこに関しては不安のほうがデカい。減っていく、失っていくパターンになってきてる。上限は限りなくあるから、失っていく怖さのほうが強い」と本音を吐露。あまりに現実的な話に、野田クリスタルが、「若手がやめるんじゃないですか、全員」とツッコむと、「俺らとて、まだ上を見れる楽しさはある。まだまだ抗わないといけない」と気持ちを新たにした。

また、長田は、盟友・シソンヌとともに戦った2014年の『キングオブコント』を挙げ、「俺の最高の幸せ。あれがマジで人生のピークの1位を叩き出した」としみじみ回顧し、相方の松尾駿も、「お笑いで言ったら、俺もそう」と同調。「あれはもうないじゃん。売れる前のドキドキもあるし、2組で今まで切磋琢磨してきて……」と振り返る長田に、野田も、「芸歴積むと、感慨深いものが減ってくる」と共感。「あと残ってるとしたら、(同期の)イチキップリンが爆売れして。『さんま御殿』みたいなのやって、そこに俺らが出るみたいな」と人の幸せを願う長田に、野田は、「ちょっとわかる気がするな」とつぶやいていた。

