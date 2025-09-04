お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿が8月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)にゲスト出演。今後の展望について語った。

「仕事がなくなる可能性も」「その恐怖感はある」

今年で結成20周年を迎え、8月にアニバーサリーライブを開催したチョコレートプラネット。今後について、長田は、「仕事がなくなる可能性もある。番組とかも終わっていく可能性があるでしょ? その恐怖感はある。だから、抗っていろんなものを作っていってる」と話し、「安定と幸せってイコールじゃない」とキッパリ。「ある程度、ドキドキできるほうが幸せなのかもしれない。生きてる感、勝負してる感もあるだろうから」と続け、「ボーッとしてるのが幸せっていう人はそれでいいと思うけど、俺はそっちに向いてないから常に動いてないと」と意気込んだ。

また、海外進出について問われると、長田は、「俺はそういう欲はある」「単純に興味本位で見てみたい」と意欲的。一方で、「でも、コイツはないから」と打ち明け、松尾は、「ない。行かない」と即答。「渡米しないと今の生活がなくなるってなったらどうする?」と畳みかけるも、「困る」と返す松尾に苦笑いだった。そんな長田は、米・ラスベガスのコンサートホール「スフィア」について、「とんでもないドーム」だと説明しながら、「そこでコントライブをやりたい。10億じゃきかない」と壮大な夢を告白。しかし、松尾は、「無人島を貸し切って泡パーティーのほうが楽しいよ」ととぼけていた。

