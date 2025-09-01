「この金は何?」「吉野家も…」チョコプラ長田、稼いでいるがゆえの“金銭感覚”を明かす

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿が7月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)にゲスト出演。自身の“稼ぎ”について語った。

マヂラブがチョコプラを分析「芸能人の売れ切った状態」

チョコレートプラネットについて、マヂカルラブリーの村上は、「マネージャーも一緒だし、同じ劇場に同じランクで出てたし。同じ感覚でいて、テレビもずっと出てる」と説明しながら、「なんとなく我々より先に行ってる感じ」と心の内を吐露。野田クリスタルも、「車を買ったり、旅行に行ったり。芸能人の売れ切った状態というか」と話し、「我々の世代で、こういう人が生まれたことがうれしい。休みつつ、働きつつ、いい塩梅で生きてる。どうやったらそうなれるのか」と教えを乞うた。

マヂカルラブリーの熱弁に、長田は、「そうはなってない!」とキッパリ。レギュラー番組を多く抱えるチョコレートプラネットだが、「いつでも終わると思ってる。ちょうどいいバランスなんて無理。まだ全然グラグラしてる」と語り、「ゴールは“もういいかな”って思うところじゃないですか。地位も財産も。俺なんて、チュッて潰されたら、ピュッて死んじゃうような資産しか持ってない」と謙遜。また、「ゴールデンのところは結構危うい。入れ替わりが激しいから。そこがなくなることにより、ガクンとリアルに給料減ったりするゾーンにいる」と危機感を示した。

さらに、長田は、「普通の人は叙々苑の焼肉なんて、なかなか食べられない。ふと食べに行くじゃないですか。お金を稼いで、叙々苑が普通に食えるようになる。次は何ですか? 会員制の焼肉に憧れる。100グラム何万円のステーキを食ってみる。そうすると思うんです。吉野家もうまいよなって」と話し、「高い肉は毎日食ってらんない。吉野家は毎日食えるじゃん。そしたら、この金は何なの?」と持論を展開。「1,000万円超えの車買う、オープンカー買う。いっぱい買っちゃう。ん? って思うの。プリウスでいいじゃんって」と続け、「何だ? この金はってなってくる。この繰り返し」と語った。

一方で、「お金は、松尾のレベルだと十分なの。俺はめちゃくちゃやりたいことがありすぎて金が足りん」と話した長田。松尾が、「これをキープできたら最高。世界で一番幸せ」だと返すと、「コイツは多分めっちゃ幸せだと思う。だって、何にも考えてないもん。俺が全部考えてるもん」と苦笑い。松尾は、「そうだよ。人に言われて動いてるだけ。それが長田さんかテレビの人かだけの話」とあっけらかんと話しつつ、「俺なんて何もないでしょ? 何も作ってないから、与えられたものを蓄えていかなきゃいけない」と堅実に語ると、野田は、「夢ないな～」とぼやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。