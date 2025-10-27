タレントの藤本美貴が10日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。相談者からの報告に「よかった」と安堵した。

「保育料や保険料の滞納」「地方出張と偽って女性と飲みに…」

過去に、30代既婚女性のお悩みに答えていた藤本。相談者は、“家事育児をまったくしない”夫について、「お金にだらしがなく、保育料や保険料の滞納通知が毎月のように届く。キャバクラにしょっちゅう行っており、平日はほぼ飲んで帰ってくる」と吐露。あるとき、地方出張と偽り、キャバクラの女性と飲みに行っていたことが発覚したが、「小さい子供が2人いるので、離婚の決心がつかない」と深刻な悩みを寄せた。

これに藤本は、「決心がついてないことを、旦那さんも薄々感じてる。コイツは“離婚しよう”って言わないだろうって思ってる」と返し、「一回大きなケンカをして。“離婚しないんだったら、お財布を一緒にしないと私は無理です!”っていう改革をしないと。普通の話し合いでは無理」とアドバイス。続けて、「離婚しちゃえばいいのに」と本音を語り、「本当にクソ旦那じゃん。ひどいよね。もういいかなって思うんだったら、離婚をチラつかせたほうが」と心配していた。

相談者は、“その後”について、「乱を起こした結果、離婚をして幸せに暮らしてます」と報告。夫は、歯のセラミック治療に200万円、ブランドバックに70万円も使うなど、「お金の面の改善が見られなかった」そうで、「当時は、私がもう少し何かできるのかもしれない、どうにかうまくやる方法があるのかもしれないと自分を責めていたが、第三者の意見を聞いて、やっぱりクソ旦那なのかなと思った」「今回の相談は、大きな決断をする一歩になった」と感謝した。

離婚報告に、藤本は、「自分を思い詰めるぐらい、私が悪かったのかなって思ってるのが。私の言葉だったり、コメントで励みになって、離婚に踏み出せて。今、幸せに過ごしてると思うとすごいよかった」とホッとした様子。2人の子供がいる相談者を、「一人で子育てするのは大変だと思いますけど」と労いながら、「違う苦しさがプラスになるよりは、羽ばたいて行ってほしい」「子供たちと向き合って、幸せになってください」とエールを送っていた。

コメント欄には、「『その後』すごくいいですね」「ミキティのアドバイスは的確」「結婚も離婚も幸せな選択なんだなぁって感じる」「その後のコーナー、普通に定期的に見たーい!」などの声が上がっている。