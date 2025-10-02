タレントの藤本美貴が8月26日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。自身の“推し活”について語った。

藤本美貴

「推しは、いたことがない」「私、気づいたの」

“推し活”の話題になり、「推しっていたことがないんですよ」と明かした藤本。続けて、「私、気づいたの」と声を上げ、「子供に一番推し活してるな～と思って。時間もお金もかけてさ。人生最大の推し活なんじゃないか? と思ってる」と吐露。長男、長女、次女の3人の子供を育てる藤本だが、「言うこと聞かねーな! と思いながらも、あれ好きだって言ってたよな～とかやってさ。推し活だなって今すごい思ってる」としみじみつぶやいた。

また、「この間、お姉ちゃんの子供が来て。うちの女子チームがおばあちゃんの家に泊まりに行った」と語った藤本は、「すっごいベッドが広かったの。ヒマだったもんね。全然寝れなかったもん」と告白。「今まで、キツイな! とか言ってたけど、なんか広すぎて寝られないみたいな」と子供たちが不在の夜を振り返り、「いなきゃいないで寂しい……っていうのが、推しなんじゃないかなって。今、推し活やってるんですよね」と母親の顔で話していた。

コメント欄には、「子供が推し活、私も同じです!」「子供にはこれでもかというくらい推し活してます」「ミキティ素敵すぎるよ」「気持ちめっちゃわかります!」「そんなママになりたい」など共感する声が上がっている。