タレントの藤本美貴が10日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。浮気相談の“その後”に言及した。

「夫が会社の部下と親密LINE」「会議室で…」

藤本美貴

視聴者から寄せられる人生相談に答えている藤本。この日の動画では、人生相談の“その後”を紹介。過去に、20代女性から、「夫が会社の部下と、寝落ちするまで親密なLINEをしていた」「オフィスの会議室でお菓子の食べさせ合いをしていた」という浮気相談が寄せられ、藤本は、「気持ち悪くない? 食べさせ合いって何?」と憤慨。相談者には3人の子供がいることから、「別れるのはまだ先。話し合うしかない」としつつ、「意味がわかんない。めちゃめちゃ気持ち悪い」と一刀両断していた。

相談者によると、その1カ月後、「部下の誕生日に2万円ほどのネックレスをプレゼントしていた」そうで、「夫に回収を指示したが、新たに購入したダミーのネックレスを渡してきた」と吐露。話し合いの末、夫は会社を退職したと言い、現在は、「以前よりいい関係を築けている」という。また、藤本の動画についても、「夫と一緒観て、“気持ち悪い”の一言や、みなさんのコメントが励みになり、笑いに変えることができた」と夫婦関係が改善したことを報告した。

結果は丸く収まったようだが、藤本は、「ダミーのネックレスから、どうやっていい関係を築けてると思ったのか。詳細が知りたい。そんなことある?」といぶかしげ。「食べさせ合いはどうでしたか? 会社辞める価値はありましたか? って聞きたい」と夫への怒りが収まらない様子で、「まだ目を離しちゃダメですよ」とピシャリ。「もう平和なので、ああだこうだ言う必要はない」としながらも、「気持ち悪いよね。食べさせ合いって。カップルでもしないじゃん。食べる? はあっても、食べさせ合いって……」と最後までぼやいていた。

コメント欄には、「旦那さんマジでミキティに詰められて欲しい(笑)」「ミキティが全然信じてなくて笑った」「めっちゃその後が気になってた」「お菓子の食べさせ合いは強烈過ぎて覚えてました笑」などの反響が寄せられている。