タレントの藤本美貴が7日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫の態度に悩む33歳女性へアドバイスを送った。

保育園の入園不可を伝えると「どんまい、マジか」

藤本美貴

4歳と1歳の姉妹を育てる相談者は、「子供に関する重要なことを、夫にどう共有したらいいのかわからない」と告白。1歳の娘はアレルギーがあり、「アレルギー検査や保育園入園不可の結果を伝えても、“どんまい、マジか”程度で無関心」だと言い、「注意すれば謝るが、改善しない。人は変わらないと思い、夫に期待しないスタンスで自分を落ち着かせている」とぼやいた。

藤本は、「逆の発想で言えば、旦那がグイグイ入ってくるのも、面倒くさくないですか?」と話し、「ここの園にしよう! って決めたのに、そこはさ～って言い出したら、せっかく見つけたのに! みたいな。旦那は静かにいてくれればいいっていう気持ちもちょっとある」と持論を展開。何事にも無関心であれば、「口出しはできない」と主張しつつ、「言わなかったとか、聞いてないって言われるのもムカつくじゃないですか。だから、一応全部伝える。すぐ忘れる? じゃあ、LINEに残しましょう。文章で」と助言した。

また、夫は、第1子の出産時にも、サウナに行っていたそうで、藤本は、「ええ～? 最悪ですね。信じられない」と苦笑い。相談者が、「連絡が取れなくて、助産師さんがドン引きしていた」と打ち明けると、「多分、この旦那さんは変わらないから。そこをいいようにとって、自分の思う子育てをしたらいいと思う。教育方針とかぶつかり合うよりも、ママの考えを押し通せるいいチャンスだと思って」とポジティブにフォロー。一方で、「子供のことだから、一緒に向き合って、同じテンションで子育てしたいですよね」と寄り添う場面もあった。

改めて、「言ってなかったじゃん! って言わせないように、“あなただけが悪いのよ”っていう状況をちゃんと固めたい。100％、善と悪で戦いたい。だから、ちゃんと共有はしたほうがいい」とアドバイスした藤本。“夫に期待しない”という相談者を、「それでいいんじゃないですか。諦めるんじゃなくて、最初から期待しない」と肯定し、「私のママ友でも、すごい口出してくるパパがいる。子育てにすごい前向きでイクメンに捉えられがちだけど、ママからしたらちょっと面倒くさい。意見が毎回ぶつかる。それはそれで面倒くさいから」と話していた。