お笑いコンビ・コットンの西村真二ときょんが9月20日、公式YouTubeチャンネル『コットンシアター』に出演。ダウンタウンとのエピソードを披露した。

『お笑いアカデミー賞』収録の休憩時間に…

西村は、決勝進出した2022年のTBS系『キングオブコント』を回顧。CM中に司会の浜田雅功から、「お前ら、いったんちゃうんか?」「よかったんちゃう?」と声をかけられたそうで、「こんなのある? しびれるよな」と温かい言葉に感動。続けて、「全部終わったあと、浜田さんが楽屋に戻るとき、チラッと“コットンよかったな～”って言ってたらしい」というウワサに言及。すると、スタッフが、「周りの方にポロッと言ってるのを、その場で聞いてました」と打ち明け、「ええ～!?」「うわ～! うれしいね」と大感激だった。

さらに、西村は、松本人志とのエピソードも披露。同局系『お笑いアカデミー賞』の収録で、休憩時間にトイレに行くと、司会を務める松本とバッタリ遭遇。「おつかれさまです!」とあいさつすると、「良い出方してるな。『キングオブコント』もよかったしな。うん、よかったよかった」と声をかけられたという。西村は、「それだけ言って、パーッと去っていった」と話し、「そのときは、やるぞー! こっからも頑張るぞー! って」と励まされたと感謝。きょんも、「うれしいな。レジェンドというか、神様からの……」と感無量だった。