お笑いコンビ・コットンの西村真二が13日、公式YouTubeチャンネル『コットンシアター』に出演。ダイタク・吉本大とのケンカエピソードをぶっちゃけた。

「お前後輩だろ? その口の利き方はなんだ?」

デビュー間もないころ、大とネルソンズ・青山フォール勝ちの3人で飲んでいた西村。「そのときの僕らは、ワーキャー言われてて。腕もないのに人気があった」と前置きしながら、「それに対して、大さんがあんまり良く思ってなくて」と吐露。お酒が進むにつれ、大に、「お前らはもっとこうしたほうがいい」と説教され、「俺は心の中で、“いや、コイツ売れてねーよな”って。当時、2年目だったから、“タメのヤツに言われてもな。しかも売れてねーよな”って。僕も青二才のところがあって」とつぶやいた。

大のアドバイスに、「俺はそうは思わないっすけどね」と返してしまった西村は、「大さんがグラスを置いて、“ん?”って。俺も、“何すか?”って」とケンカモードに突入してしまったと回顧。「大さんが言ってくださったのに、俺も熱くなっちゃって。酒も入ってるから。大さんがしびれ切らして、“ちょっとお前! 表出ろよ!”って」と明かしつつ、見かねた青山が、「ストップストップ! 西村、お前後輩だろ? その口の利き方はなんだ?」「大もいいから。まだ入りたてなんだから」となだめてくれたという。

「そこから俺、青山さんにかわいがってもらってる。あの恩もあって」と感謝しながら、「大さん、本当に当時はすみません。“お前、最初はかわいくなかった”って、ちょっとずつ飲みに連れて行ってくださったり」と関係が修復していることを強調した西村。相方・きょんが、「ダイタクさんも丸くなったよ」としみじみつぶやくと、「ホントにあいさつ返ってこなかったもんね」と苦笑い。きょんは、「なんだコイツらって思ったもん(笑)。今じゃ、かわいいまで行ってる」と感慨深げに語っていた。