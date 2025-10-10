お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が8日、YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』にゲスト出演。意外な同級生たちを明かした。

同級生・ひろゆき氏の連絡先は「知らない」

スポーツ推薦で、中央大学文学部に進学した尾形。同級生に、実業家の西村博之(ひろゆき)氏がいたというが、「俺は連絡先も知らない」と接点がなかった様子。一方で、同級生だった俳優の長谷川博己と松角洋平については、「松角とめっちゃ仲良かったんだけど。それが長谷川とも仲良いのよ。だから、“そこで会ってるよ”って言われるの」と大学時代に接点があったという。続けて、「松角とこの間会って。今度、長谷川くんと飲みに行くからって。長谷川くんと松角と俺で」と3人で会う約束をしていることを打ち明けた。

また、仙台育英高校のサッカー部だった尾形は、「ゴンザレスさん、一緒だから」と告白し、鬼越トマホークの2人は、「丸山ゴンザレスさん!? すげー!」とビックリ。尾形は、「同じ校舎だった。俺は知らなかった」と話しつつ、「丸ゴンはわかってくれたみたいよ。だって、丸ゴンが言ってたんだから」と自慢げ。良ちゃんが、「丸ゴン、ひろゆきさん、長谷川博己、尾形さんで、何かできないんですか? 面白すぎません?」と目を輝かせると、「会ってみたいね。みんなでしゃべってみたい」と“同級会”に前向きだった。