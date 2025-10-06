BS日テレで火曜日21時から放送している『友近・礼二の妄想トレイン』。10月7日から2週連続で、MCの2人(友近さん、中川家礼二さん)がスタジオを飛び出し、JR西日本の「WEST EXPRESS 銀河」で秋の山口を楽しむ列車旅を放送する。

「WEST EXPRESS 銀河」は2020年にデビューしたJR西日本の長距離列車。夜行列車としても運行され、往年のブルートレインを思わせる瑠璃紺色の車体が印象的で、予約開始後すぐに完売するほどの人気だという。友近さんと礼二さんは、本来の始発駅である京都駅からではなく、車両基地の吹田総合車両所京都支所から「WEST EXPRESS 銀河」に乗車した。「今日も来る時にYouTube5本くらい見た」と礼二さんが興奮すると、友近さんまで「私も2本くらい見た! 気になるから」と告白。この旅では、2人の「予習力」が随所に発揮される。

礼二さんは「WEST EXPRESS 銀河」に生まれ変わる前の姿も覚えており、当時の思い出をしみじみ語る。出発まで1時間というところで、車内探索を楽しもうとする礼二さんに、友近さんが「まさかの提案でズッコケさせる」場面も。シートがそのままベッドに変形する仕様の「ファーストシート」(グリーン車指定席)で、就寝の準備を行う様子が披露され、薄いカーテンが引かれると、友近さんが急に艶めかしい妄想を繰り広げる。

寝台特急の簡易寝台を思わせる設備に、礼二さんのテンションが上がり、その熱量に友近さんもしっかり「並走」。4人が寝られる室内で部屋割りを妄想しながら盛り上がり、同室に選んだスターたちの顔ぶれに礼二さんも大笑いする。車両基地を出て京都駅に到着すると、2人にとってうれしい出会いも。乗客との交流を楽しむ2人の前に、まさかの人物も現れる。

2人が乗車した山陽ルートは、京都駅を発車して山陽本線を経由し、山口県の下関駅をめざす。途中の神戸駅を過ぎると、美しいライトアップが乗客を出迎える。礼二さんは加古川駅で見られる「豪華共演」にも胸躍らせるが、スマホをスタンバイする中、想定外の事態が起きてしまう。「たぶんそんな寝られへん。寝たらもったいないからね」と、寝る間を惜しんで列車旅を楽しむ礼二さんに対し、名物夜食を堪能した友近さんから「あっさりな一言」も。翌朝、真夜中の旅路を振り返り、2人で記憶をすり合わせる場面もあるとのこと。