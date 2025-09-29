テレビ東京系列で土曜日21時から放送中の『出没! アド街ック天国』。10月は4週連続で京王線・井の頭線沿線の駅を特集する。10月18日放送の「調布駅周辺」回で番組初という公開収録を行うほか、コラボ電車やサイネージ広告などの広告展開を京王電鉄にて実施する。

10月4日は「千歳烏山駅」。ある大物芸人たちが下積み時代に集まった「烏山会」の秘蔵映像と、彼らが愛した店舗を公開する。10月11日は「百草園駅」。もみじが色づく名所「百草園」を中心に、秋の散歩に最高の街を紹介する。

10月18日は「調布駅」。市制70周年をお祝いし、市長を招いて『アド街』初の公開収録を実施。井ノ原快彦さんが「あの人」とタッグを組み、歌も披露するという。10月25日は「美味しい井の頭線」。若者文化を育む渋谷・下北沢・吉祥寺を結び、人気の住宅街を走る井の頭線沿線の店舗を特集する。

これに合わせ、10月1～30日に京王線の車両1編成(10両編成)でトレインジャック(広告貸切電車)を実施。中吊り・窓上・ドア横ポスターに『アド街』ファミリーが「出没」する。

9月29日から10月5日まで、京王新線新宿駅の新宿KTビジョンにて、ここでしか見ることのできないサイネージ動画を公開。9月28日から10月25日まで、京王線・井の頭線の各駅にオリジナルポスターを掲載する。ポスターの掲出開始・終了時期は駅ごとに異なる場合がある。