BS日テレで火曜日21時から放送している『友近・礼二の妄想トレイン』。9月23日は三陸鉄道などの列車に乗車し、「三陸海岸のグルメを食べ尽くす旅」を案内する。芸能界きっての「食の求道者」長野博さん(20th Century)が旅のナビゲーターを務める。

今回の旅は青森県のJR八戸駅からスタート。長野さんは料理関連の書籍を3冊も出版しており、食に対する知識もレベルが違うという。最初に海鮮市場の八食センターを訪れ、「年間250万人くらい来るらしいですよ」とデータもインプット済み。場内を練り歩き、ウニやカキに舌鼓を打つ。うまさを伝える豊かな表現力に加え、「箸上げ」も行う律儀ぶりに、スタジオの礼二さんも「見せてる～! 後でスタッフがやるのに!」とツボに入った様子だった。

場内には、買った食材を炭焼きできるコーナーも。長野さんは9種類もの食材を買い込み、朝からてんこ盛りの魚介類を堪能した。食通らしく食べ方も工夫し、素材の味もしっかり楽しむ。その後、岩手県の久慈駅へ移動。琥珀の発掘でも知られる街で、長野さんは「地球とか自然のことに興味があります」と、ショーウインドーにくぎ付けとなる。名物のすき昆布詰め放題にもチャレンジするとのこと。

久慈駅から三陸鉄道の列車に乗車。白・赤・青のシンプルなデザインの車両を見ながら、長野さんは気になるポイントを指摘する。その着眼点に、「素晴らしい。鉄道好きじゃない人がここに気づくって」と礼二さんも舌を巻く。友近さんも「探究心が高いし、違いに気づく方なんですね」と感心した様子を見せる。

旅のナビゲーターを務める長野博さん

友近さんと礼二さんはスタジオでトークを繰り広げる







三陸の食材などを用いたグルメが続々登場する

次の目的地となる田野畑駅で、長野さんは地物食材にこだわったフレンチレストランへ。シェフは東京のレストランで修業を積み、30年前に岩手へ移住してきたという。海と山の恵みを生かした山菜、魚、肉のコース料理に、「自然の恵みをいただいている感じですね」と感動する場面も。再び三陸鉄道の列車に乗り込むと、車内で出会った観光客から、宮古に豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」が停泊しているとの情報をキャッチする。車内でほっこりする出来事もあり、礼二さんも「珍しい、こんなことはなかなかない」と口にする。

宮古駅に到着した後、浄土ヶ浜からの絶景を楽しみ、遊覧船でたくさんのウミネコに囲まれながらのエサやりにチャレンジ。「情報が確かなら、豪華客船とご対面できるはず」とのことだが……。下船したところでおやつの時間となり、「以前から気になっていた」というヤギのミルクを使ったスイーツ店へ。ここでも長野さんは豆知識を披露し、友近さんは「めちゃめちゃ勉強してるんだね」と感心する。最後に行った地元の人気ラーメン店でも、70年以上愛される店だと知った長野さんから、この旅最後の蘊蓄(うんちく)が飛び出す。