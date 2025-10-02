BSテレ東は、開局25周年記念番組『ヨーロッパ1000km縦断! バス＆鉄道乗り継ぎ旅』を10月27日の19時から21時54分まで放送する。『バスVS鉄道 乗り継ぎ対決旅』でおなじみの村井美樹さん、スペシャルゲストの寺島進さんがバスと鉄道を乗り継ぎ、フランスのナントからオランダのアムステルダムをめざす。

今回の舞台はヨーロッパ。路線バス発祥の地であるフランスのナントをスタートし、バスと鉄道を乗り継いでゴールのオランダ・アムステルダムへ向かう。旅の道中、誰もが知る街が登場するほか、モン・サン・ミッシェルやエッフェル塔など絶景スポットも。観光も満喫しながら5日間の旅に出る。

旅のルールとして、「バスと鉄道を交互に乗り継ぐこと」「ルートの聞き込みにはAI通訳機『ポケトーク』を使用すること」「世界遺産に1日1カ所立ち寄ること」「『乗り物自由チケット』の使用は道中1回だけ」という4つのルールを設定。2人は4泊5日で2つの国境を越え、無事ゴールできるのか。番組を視聴した人の中から抽選で、現地のお土産をプレゼントするキャンペーンも実施予定。詳細は番組公式サイトに近日掲載予定とのこと。

村井さんは旅を振り返り、「ずっと憧れていた世界遺産が見られたことがうれしかったし、見どころです。マニアックな街も訪れていて、普通の旅番組では見られないような街も見られると思います。現地の人とのコミュニケーションは苦労したけど、意外と通じるしみんな優しかったです」とコメント。寺島さんは「バラエティでも映画でも何せ楽しむことが基本だと思うからすごく楽しみました! メリハリがあって飽きないと思うから、まばたきするなよって感じ」と語っている。