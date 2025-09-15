BS日テレで火曜日21時から放送している『友近・礼二の妄想トレイン』。9月16日は、番組でもおなじみという近鉄の元広報マン、福原稔浩氏が考案した旅のプランを紹介。観光特急「あをによし」で大阪から古都・奈良へ向かう「秋に行きたい近鉄旅」を案内する。

ナビゲーターを務める福原氏は、「鉄道ファンにとって知らぬ者はいないほどの名物広報」として活躍。車掌や運転士の経験もあり、「鉄道旅ならお手のもの!」だという。朗らかな語り口の福原氏だが、礼二さんは「撮り鉄をさばく時は、あんな優しい言い方ちゃいます」と「旧知の仲」ゆえのいじりを展開。友近さんも思わず目を丸くする。

今回、旅の足となる「あをによし」は、2022年4月にデビューした近鉄の観光特急。友近さんも気になっていた列車だと言い、「関西の友達から、あをによしは早くロケ行って欲しいとリクエストされていた」と理由を明かす。格式を感じさせるパープルの車両で、高貴な色に友近さんもうっとり。内装も和のテイストを施し、落ち着いた色合いとなっている。「時刻表を調べて見に行きましたもんね」と礼二さんは言う。

スタジオでトークを繰り広げる友近さんと礼二さん

近鉄の「名物広報」として知られる福原稔浩氏

旅のスタートとなる大阪難波駅の全景が映し出されると、友近さんがかつての苦い思い出を蘇らせてしまう場面も。一方の礼二さんは、「ある駅が近づくと心ウキウキ」に。なじみの看板を見て喜ぶ場面もあり、「大阪人なら誰でも分かる」理由が明かされる。

列車は生駒山へ向かって徐々に上り、大阪の街並みが広がる絶景を楽しめる区間で「天気がいいと、淡路島まで見える」と礼二さん。途中、福原氏の「プチエピソード」に加え、「礼二と妻の夫婦ゲンカ?」も暴露され、「恥ずかしいエピソードやね」と頭をかく。草原の真ん中にたたずむ平城宮跡を間近に眺められる区間もあり、「驚きの景色」を見られる意外な事実とともに、「福原さんに教えてもらった」という裏話を礼二さんが明かす。





秋の奈良で名所やグルメも紹介

天理駅にも立ち寄り、親里大路のイチョウ並木を堪能。福原氏が統括責任者を務める「なら歴史芸術文化村」で、古墳から出土した土器や埴輪を修復する様子も見学し、歴史に思いをはせる。吉野山も登り、見渡す限り紅葉の広がる色鮮やかな絶景に、2人そろって「うわあ…」としばし絶句。その他、スタジオで定番の秋ソングに関するトークが盛り上がりを見せる中、礼二さんが友近さんの近況について心配する場面もあるという。