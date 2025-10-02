ドッキリ動画は人気ジャンルですが、仕掛けられる側が人間ではなくペットであれば、また違った面白さが生まれるかも?

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」に投稿された、シベリアンハスキーの男の子・もんちゃんと、同じくシベリアンハスキーの女の子・にこちゃんがドッキリにかけられる動画が話題沸騰中です。

動画では、生まれたばかりの“妹ちゃん”の匂いがたっぷりついた洋服を人形に着せ、妹ちゃんと人形が入れ替わっていることに、もんちゃんたちが気付けるのかを検証します。

もんちゃんたちは妹ちゃんが“寝ているであろう”部屋に勢いよく入室。ベッドの中で寝ている“人形ちゃん”を見ると、2匹とも何か異変を感じたのか、どこかソワソワし始めます。

違和感を覚えて困惑する2匹

ベッドの中を見た後に部屋の中を探し回るような動きを何度も繰り返し、明らかに妹ちゃんの姿がないことに気付いている様子。

部屋の中で捜索を開始

人形を触れられる位置に置くと、2匹とも匂いを嗅ぎ始めます。とはいえ、匂い自体は妹ちゃんのものなので、2匹とも困惑を隠せません。

2匹が妹ちゃんと人形が入れ替わっていることに気付いているとわかったところで、いよいよネタバラシ。妹ちゃんを連れてきてベッドに乗せると、2匹には安心感がどっと押し寄せたのでしょう。テンションが明らかに上がり、いつも以上に愛おしさを込めた視線を妹ちゃんに送ります。

ふーこれで安心

ただ、ドッキリはこれで終わりではありません。妹ちゃんをお風呂場に連れて行き、再び人形と入れ替える作戦を実行。お風呂から連れ出した人形をベッドの上に置き、2匹ともベッドを覗き込むと、“デジャブ”を察したのか、先ほどよりは慌てることなく「やれやれ」とすまし顔を浮かべたもんちゃんたちでした。

先ほどよりも落ち着いたご様子

動画のコメント欄には「同じ匂いでもわかるんですね」「面白すぎました！！」「可愛い過ぎます」「ふたりとも純粋でかしこい」と、2匹の賢さを絶賛する声が寄せられていました。心が温かくなるようなドッキリ動画を今後も楽しみにしたいですね。