ぽってり丸いフォルムがキュートなアザラシさん。実は年に一度、全身の毛が生え変わる「換毛」のときには、“モフモフ”な姿を見られるのだそう……!!

貴重な様子を投稿したのは、1991年にオープンした人気施設・しながわ水族館の公式YouTubeチャンネル。いつもとは違うアザラシさんの魅力が、飼育員さんによって熱く語られています。

今回の主役は、2024年生まれのゴマフアザラシ・しぶきくん。今回が初めての換毛とのことで、飼育員さんもドキドキです。

熱意がすごい

ふわふわのしぶきくんが水に入ろうとすると、飼育員さんたちによる「もったいない!!」との全力の叫びが。猛アタックして止められるしぶきくんの姿も含め、みんなに癒される……。

乾いたしぶきくんの毛はふわっと感が増しており、カメラを担当していた飼育員スタッフ・佐竹さんは「あたたかいカーペット」とコメント。さわってみたいな～～と思っていたら、なぜか話は“アザラシさんが乾いたときの匂い”についてに。え、何してるんですか!?

共感してもらえない匂いの魅力

まさかの直で嗅いだ佐竹さんによると、どうやらチーズの匂いに近いそう。ただ、アザラシ担当のスタッフさんのクセになる感覚は、お客さんには共感してもらえないそうで、切ない……。

シルバーになったしぶきくん

翌日にはもふもふ感がなくなり、シルバーのスタイリッシュな姿に。どちらにしても、可愛すぎる……。

換毛には、保護のためについている毛を一年に一度新しくすることで、体温を保ったり、皮膚を守ったりという意味があるのだそう。ちなみに、アザラシさんならではのデコボコした「数珠玉状」のひげも生え変わるとのことです。

動画の最後まで、天真爛漫な姿を披露したしぶきくん。しながわ水族館のYouTubeチャンネルでは、しぶきくんの日々の様子をはじめ、水族館で暮らす生き物たちの普段は見られないような姿が公開されています。今回の動画に心をつかまれた方は、ぜひその他の投稿もチェックしてみては?