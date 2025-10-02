和歌山県の「アドベンチャーワールド」公式が、秋の庭でのびのびと過ごすウサギさんの姿をXに公開。相変わらずもふもふと愛らしいウサギさんですが、よ〜く見ると、お腹の下に何か抱えているような……?

白と黒の毛玉のようなこの物体、いったい何を抱えているのでしょうか? ウサギさんが体を起こそうとすると、モゾモゾっと……

小さな足のウラが見えますね。なんて可愛い!! ウサギと同じ小動物のようですが、実はこの子、自らウサギさんのお腹の下にぐりぐりと潜り込んできたんです。その時の様子がこちら。

かわいいお尻ですね(笑)。さて、この子の正体、もうお分かりでしょうか? 正解はこちらです!!

涼しい秋の始まり、

仲良く過ごすウサギ&モルモットの様子をお届けします

(@aws_officialより引用)

正解はモルモットでした!!

急に涼しくなったせいでしょうか? ウサギさんのお腹の下でぬくぬくするモルモット。それを受け入れてあげているウサギさんの様子を見るに、お互いに温かいのかもしれませんね。

この動画がアップされると、「なかよしウサモルかわいいー」「めちゃくちゃ癒やされました」「ウサギさんの下は温かそう」「私も潜り込んでみたい」「ｳｳｩ〜〜〜〜ｯ!!たまらん…」と、みなさんほっこりされていました。

ちなみに、同園ふれあい広場内にあるフレンドハウスでは、ウサギやモルモットとふれあうこのとできるイベントが開催されています。これからの時期、仲良しウサモルと一緒にぬくぬくできたら最高じゃないですか⁉ 事前予約可能となっていますので、ぜひ会いに行ってみてくださいね。