9月になってもなかなか気温が下がらず、残暑疲れに参ってしまう今日この頃。暑い日にはさっぱりとしたそうめんがぴったりですが、夏に食べ過ぎて飽きてしまったという人へ、こんな“アレンジ”そうめんはいかがでしょうか?

ふと色水でそうめん茹でたら着色するのかな？って思って作ったら想像以上に青くなっちゃった。これはそうめん好きの人も真っ青ですな。まさに「蒼めん」なんつって。涼しくなってきましたね。今日は私の誕生日。(@thumb_taniより引用)

た ぬさん(@thumb_tani)がXに投稿したこちらのポスト。「想像以上に青くなっちゃった」とのコメント通り、鮮やかな青いそうめんのインパクトが大きすぎます……!

誕生日に行われたこの奇抜な実験に、「加工かと思うくらい綺麗に染まってる…目がチカチカする…」「なんだこの情報量の塊みてえなツイート」「なんか嵐が通り過ぎて行ったな」「青って食欲減退する色なのだそうで、ダイエット向きかもしれないですね」「茶色に着色した素麺も混ぜてチョコミントそうめん！をして欲しいです」とさまざまなコメントが寄せられ、14万ものいいねが集まっています(9月16日時点)。

また、「同じ事をカルボナーラでした事があります。誕生日おめでとう」「オレンジ色もどうぞ」「メロンソーダでやったら緑になったよ」など、いろんな麺を着色した体験談も。みなさん、いろんなことを考えるんですね～。

ちなみに、た ぬさんによると、色水はスーパーで売っていた食用色素で着色したのだそう。味の感想を聞いてみると、「特に違いは無く、普通のそうめんでした」とのことでした。

青色は食欲を減退させる色と言われていますが、こんなキレイな青色のそうめんなら食べてみたいかも? 白いそうめんは食べ飽きた! という方は、ぜひ試してみてください。