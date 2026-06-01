「ボンボンドロップシール」がほぼ全種類集まるとあって、大きな話題となっている「ボンボンドロップシール POPUP STORE」。渋谷、大宮会場の抽選予約の日程が発表されました。

渋谷モディと大宮マルイでの開催は6月19日(金)～6月28日(日)の計10日間。開催期間中、渋谷モディでは11時10分～19時00分、大宮マルイでは10時40分～19時00分の時間で事前予約制での入場となります。

1次抽選予約の申込期間は6月2日13:00～6月6日23:59。当選発表は6月10日16:00頃を予定しています。1次抽選の結果、入場可能な枠に限り、2次先着予約(6月11日12:00～)を行うとのこと。

抽選には事前にLINEアプリより「マルイノアニメ イベント」のLINEアカウントを友だち追加する必要があります。

全予約日時より1人につき最大3枠まで申し込み可能で、当選するのは1枠のみ。チケット1枚につき、中学生以下の家族2名まで同伴可能で、未就学児は同伴者に含まれません。

なお、グッズ売場に入ることができるのは、デジタル整理券1枚につき1名のみとのこと。 その他、詳細は公式ホームページより必ずご確認ください。