「ボンボンドロップシール」がほぼ全種類集まるとあって、大きな話題となっている「ボンボンドロップシール POPUP STORE」。渋谷、大宮会場の抽選予約の日程が発表されました。
渋谷モディと大宮マルイでの開催は6月19日(金)～6月28日(日)の計10日間。開催期間中、渋谷モディでは11時10分～19時00分、大宮マルイでは10時40分～19時00分の時間で事前予約制での入場となります。
1次抽選予約の申込期間は6月2日13:00～6月6日23:59。当選発表は6月10日16:00頃を予定しています。1次抽選の結果、入場可能な枠に限り、2次先着予約(6月11日12:00～)を行うとのこと。
抽選には事前にLINEアプリより「マルイノアニメ イベント」のLINEアカウントを友だち追加する必要があります。
全予約日時より1人につき最大3枠まで申し込み可能で、当選するのは1枠のみ。チケット1枚につき、中学生以下の家族2名まで同伴可能で、未就学児は同伴者に含まれません。
なお、グッズ売場に入ることができるのは、デジタル整理券1枚につき1名のみとのこと。 その他、詳細は公式ホームページより必ずご確認ください。
🎀 POPUP STORE 抽選予約 🎀— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) June 1, 2026
渋谷モディ・大宮マルイの
抽選予約を明日13:00〜開始❣️
⭐️申込期間
6/2(火)13:00〜6/6(土)23:59
※ 同伴者様分を含めて合計10枚までの購入制限となります。
※先着順ではございません。
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