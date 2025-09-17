リオのカーニバル、スペインのトマト祭り、メキシコの死者の日など、世界には珍しいお祭りがたくさん。ところ変われば“祭り”も変わる!ということで、今回は、日本のお祭りを体験した外国人がどんな反応をするのか、とあるYouTube動画を紹介します!

初めて日本のお祭りを体験したのは、日本とアメリカの二拠点で生活している国際結婚のミラーさん一家。家族構成は、アメリカ人のご主人:ジャクソンさんと、日本人の奥様:ユイさん、日本生まれのクルクルヘアー:ゾーイちゃん(3歳)と、アメリカ生まれのニコニコ坊や:アッシュくん(1歳)の4人。

ユイさんは、 YouTubeチャンネル「Yui Miller」にて、一家の素朴で何気ない日常を発信しているのですが、子どもたちのリアクションが可愛いんです!

ところ変われば“祭り”も変わる!

8月上旬、静岡県の清水港で開催された海上自衛隊 護衛艦「ひゅうが」の一般公開に訪れ、「ひゅうが」の中を見学したり、ヘリコプターの座席に座らせてもらったりと、イベントを満喫した一家。その日の夜、子どもたちは浴衣に着替え、太鼓の音が鳴り響く街へと繰り出します。

さて、いよいよお祭りがスタート! 静岡の街が、「かっぽれ〜かっぽれ〜♪」という声とともに賑やかな雰囲気に包まれます。早速、踊り手さんたちの動きを真似ながらお祭りを楽しむゾーイちゃん。上手ですね。

一方、アッシュくんはというと……

お祭りの迫力に圧倒されてしまい……この表情。慣れるまでもう少し時間がかかりそうです。ということで、お次は屋台へ。

屋台で目に留まった食べ物は…⁉

チョコバナナを前に目を輝かせるゾーイちゃん

たこ焼きを食べようと屋台が並ぶエリアにやってきた一家でしたが、ゾーイちゃんの目に留まったのは、たこ焼きじゃなくチョコバナナ!! 目をキラッキラに輝かせちゃって、可愛いですね。結局、2人してチョコバナナを購入。アッシュくんも美味しそうにパクっ!

チョコバナナにかぶりつくアッシュくん

チョコバナナを食べて落ち着いたのか、すっかり音にも慣れてきたアッシュくん。ベビーカーから身を乗り出し、お祭りに興味津々の様子。





お祭りの雰囲気にすっかり慣れてきたアッシュくん

踊り手さんからお菓子をもらうと、「ありがとう」と満面の笑み。踊り手さんの「よいっしょー!」「それそれそれそれーいっ!」という掛け声を聴きながら、お菓子をポリポリ。アッシュくんもすっかりお祭りを満喫しています。良かったですね。

さて、4キロの区間を約6,000人が踊り続けるというこのお祭り。初めて日本のお祭りを見たジャクソンさんの反応は⁉

ネルギッシュで洗練された踊りを前に、この表情。「衣装もかっこいいよ!」と目が離せません!!

お祭りに夢中のジャクソンさん

一方、普段なら疲れて眠くなる頃なのですが、軽快なリズムに子どもたちはウズウズ。今度はアッシュ君も一緒に踊り始めます♪ 2人ともかわいい!

たまらず踊りだす2人

楽しそうにステップを真似ます

最初は圧倒されていたアッシュくんも、すっかり祭りの虜に⁉ ノリノリです!!

カッコいいダンスにノリノリのアッシュくん

この様子に、「何にも好奇心旺盛なゾーちゃんとアッシュくんが可愛すぎです︎」「ゾイちゃん♡アッシュくんも踊り上手」「色んな反応が見れて嬉しい! 特に子供たちが可愛いくてたまりませぬ!」といった声が続々と。無邪気な子どもたちの様子にほっこり。日本のお祭りを楽しんでくれている姿を見ていると、こっちが嬉しくなっちゃいますよね。

さて、まだまだお祭りは続きますが、そろそろ子どもたちは寝る時間。帰り道、ユイさんが「今日は何しましたか?」と聞くと、「かっぽれみた!」と応えるアッシュくん。来年は見る側ではなく、お祭りに参加しているかもしれませんね。