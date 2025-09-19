SixTONESのジェシーと田中樹が、10月11日にTBSで生放送される『お笑いの日2025』(14:00～21:56)で、「『お笑いの日』第一部」スペシャルサポーターを務めることが19日、発表された。

田中樹とジェシー

14時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット。幅広い世代から支持を受ける2組が、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。

そして、若手から超ベテランまで超人気芸人たちが大集結するこの日限りの豪華コラボ祭を盛り上げる「『お笑いの日』第一部」スペシャルサポーターにSixTONESのジェシーと田中樹が決定。『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』でも様々な芸人とコラボし、たくさんの笑顔を生み出してきた2人が、スペシャルサポーターとして番組を盛り上げる。また、『お笑いの日』でしか見られない芸人とのコラボパフォーマンスも決定。どんな活躍をするのか注目だ。

「『お笑いの日』第一部」のあとは、求人ボックスpresents『キングオブコント2025』を放送。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。

■ジェシー(SixTONES) コメント

僕は(学生時代も)「勉強する！」と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、「お笑い」にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。『お笑いの日』はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！

■田中樹(SixTONES) コメント

僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？ と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！ 視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。『お笑いの日』第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています(笑)。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！

(C)TBS