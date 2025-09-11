“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』のファイナリスト記者会見がこのほど、東京・赤坂のTBSで行われ、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組が出席。9年ぶり5回目の決勝進出を決めたしずるは、返り咲きの原動力について「子供が生まれたこと」と話した。

2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している『キングオブコント』。18回目となる今年は、過去最多となる3449組がエントリーし、9月4日・5日に35組のセミファイナリストたちによる準決勝が開催された。

決勝を決めたのは、青色1号(太田プロ)、うるとらブギーズ(吉本興業 東京)、元祖いちごちゃん(浅井企画)、しずる(吉本興業 東京)、トム・ブラウン(ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(マセキ芸能社)、や団(SMA)、レインボー(吉本興業 東京)、ロングコートダディ(吉本興業 東京)の10組。

決勝初出場は、青色1号、元祖いちごちゃん、トム・ブラウン、ベルナルド、レインボーの5組。うるとらブギーズは4年ぶり4回目、しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、や団は4年連続4回目、ロングコートダディは2年連続4回目の決勝となる。

しずるの純は、「9年ぶりなので本当に優勝目指して。その2本がそろったと自負しています」と意気込み。ほかの決勝進出者の中でライバルを聞かれると、純はロングコードダディを挙げ、「普段から劇場で一緒に会社も一緒で。そもそもロングコートダディのコントを初めて見たときから本当に面白いコンビだなと」と話した。

続けて純は「うちの奥さんが(ロングコートダディのことが)好きなんですよ」と明かし、「奥さんが好きなロングコートダディに勝って優勝できたら、より旦那として、父親としても鼻が高くなるので」と話した。

また、9年ぶりに決勝に返り咲いた原動力について、池田一真は「子供が生まれたことですね。子供に自分がかっこいいところを見せたいという思いで」と述べ、純も「守るものができたので」と同調した。なお、池田は2020年に第1子、2023年に第2子が誕生。純は2016年に第1子が誕生した。

さらに池田が「ライスとサルゴリラと僕らでメトロンズという劇団をやっていまして、2組が優勝していて僕らだけ優勝していないというのがあって。ここでなんとか結果を出してメトロンズの動員につなげたい」と述べると、純も「メトロンズの公演を大きく。僕らが優勝したら完全体なユニットになるのでそのために頑張っています」と優勝への思いを語った。

求人ボックスpresents『キングオブコント2025』の決勝は、10月11日に生放送。第18代キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどのユニットか。