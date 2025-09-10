お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が8月24日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。DREAMS COME TRUEのヒット曲「サンキュ.」が好きな理由を明かした。

ラッパー・SAMの反応に「やめてください!」と大照れ

自身が大好きな同曲について、井口は、「女の子同士の友情。一人が失恋して落ち込んでるときに、“つきあってくれてサンキュ”みたいな」と説明。“髪切るならつきあうよなんて 笑っちゃったじゃない”という歌詞もあるが、「失恋したから髪を切るって、昔あったじゃないですか。そんなのボケじゃないですか」と話しつつ、「本当に落ち込んでる人を励ますときって、やっぱり笑いなんだって思った」と感慨深げに語った。

「本当に気心知れた友達の間柄だったら。本当に落ち込んでるときに言うのって、ふざけたことだなと思って。すごい好きなんですよ」と同曲の魅力を熱弁した井口。この話を黙って聞いていた対談相手のラッパー・SAMに、「……わかります?」と不安そうに声をかけると、「いやぁ、なんかいい人だなと思って……」と感激しきり。井口は、「やめてください! あんま言うのやめてください!」と焦りながら大照れしていた。

YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』内の本音トークバラエティ「焚き火で語る。」では、「焚き火の前で話せば……2人の仲が溶け合う」をコンセプトに、さまざまな芸人をマッチング。トークテーマに沿って、仕事観・生き方・恋愛などを赤裸々に語り合う。

