お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が12日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。お金がなかったころのエピソードを明かした。

「明日までに5万払わなきゃいけない」「バイトするしかない」

若手時代を振り返り、「明日までに5万払わなきゃいけないとか……」と語った井口。「何年か前、一番お金ないときに、バイトするしかない! と思ってバイトしようとした」というが、三四郎の小宮浩信に、「絶対バイトするな。井口は売れるから。金だったら、いくらでも貸すからバイトすんな」と言われたという。先輩芸人の温かい言葉に、井口は、「借りはしなかったですけど、それがあるから頑張れた。応援してくれてる人がいると思うと頑張れました」と感謝しきりだった。

また、とろサーモンの久保田かずのぶも、「金持ちの靴磨いたりしてたときがあって。全然金がないのよ」と若手時代をしみじみ回顧。続けて、「ルミネ行ったら、中川家さんがおるから、ワーッてしゃべってウケて。笑った! ここしかない! と思って、“すみません、1万円貸してください……”って」と明かすと、井口は、「たくましいですね～」と苦笑い。久保田は、「あのときも言われた。“最近おらへんで、そんな後輩”って」と笑いながら返していた。