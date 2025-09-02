お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが7月24日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。コメンテーターの仕事に対する葛藤を明かした。

バービーは『ひるおび』火曜日コメンテーターを担当

TBS系の情報番組『ひるおび』の火曜日コメンテーターを務めるバービー。2020年の初回出演を振り返り、「終わったあと、事務所に“すみません、やめます”って言った。1回目終わってすぐ」と告白。周囲には引き留められたというが、「今までお笑いIQ低いながらも、頑張ってきた芸人バービーが一瞬で崩れると思って。それが自分で許せなかったの。これでもう、お笑いの仕事ができなくなるんだと思って」と当時の心情を明かした。

バービーは、「お笑い芸人として、テレビに出てる分には“めちゃめちゃ嫌い!”って言われることはあんまり少ない」としつつ、「コメンテーターとして意見を言う、政治思想を話すと、“めちゃめちゃ嫌い!”って言い出す人が現れる。それがなんかすごい悲しくて……」と吐露。世間から批判を受けることもあるコメンテーターの仕事にビビってしまったそうで、「“めっちゃ嫌い”って思う人が生まれるんだって思ったときに、この道歩くの怖い! と思って」と振り返った。

5年経った現在も、「外歩いてて、ちょっとぶっきらぼうな人に会うと、“あれ? コメンテーターの仕事見たのかな?”って思っちゃう。“この人と意見が違ったのかな?”とか思っちゃって。ちょっと怖いときがある」と戦々恐々している様子のバービー。一方、心境の変化もあったようで、「なんか納得してます。まあ、全員に好かれることはないか～って感じで、納得はしてる」と自ら言い聞かせるように語っていた。