お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが12日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。カンニング竹山の言葉に救われた出来事を明かした。

  • とろサーモン・久保田かずのぶ

とろサーモン久保田が「ありがとうございました」と頭を下げたい人

竹山について話が及ぶと、久保田は、「会って頭を下げて、“ありがとうございました”って言いたい人」だと告白。2018年の『M-1グランプリ』決勝後、審査員を務めた上沼恵美子に対し、自身が暴言を吐いた騒動を振り返り、「バーッて言って炎上したのよ」と話しつつ、「ずっとニュースになってて。俺も、いつまでやんねんみたいな。金曜日ぐらいやったのは覚えてて、時期的にもういいかなと思ったら、月曜日の朝のニュースでまたやってた」と苦々しい表情で回顧した。

すると、番組に出演していた竹山が、「もういいでしょ! いつまでやるんですか?」と声を上げたという。週をまたいで“炎上騒動”を報じる番組に対し、「番組としても非常にダサいことをやってる」「昨日で終わったでしょ? っていう話」と指摘していたが、久保田は、「“朝のニュースでいちいちやるから、ネットでまた叩く人間が出てきて、誹謗中傷とか出るんでしょ。いつまでやるんですか? もういいですよ!”って。涙出そうになって……」としみじみ感謝していた。

【編集部MEMO】
今回の動画は、テレビ朝日のバラエティ番組『耳の穴かっぽじって聞け!』(毎週月曜25:58～※一部地域を除く)の未公開トーク。毒舌M-1王者とろサーモン久保田＆ウエストランド井口が本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティだ。

