お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが7月28日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』で、「絶対モテる」と太鼓判を押す“女性芸人”の魅力を語った。

お見送り芸人しんいち

「誰とでも仲良くなれる」「嫌われない才能がある」

納言・薄幸と恋愛トークになり、「結婚したいとか、彼氏欲しいとか言うてるけど。できるって絶対」と背中を押したしんいち。女性芸人のなかでも、「だいぶ大当たり物件」だと主張し、「変なタレントさんも見てきたけど、ホンマに思う。めっちゃ気遣うやん。絶対モテるのにって思っちゃう」と称賛。さらに、「狙ってるみたいで嫌やけど……」と前置きしつつ、「魅力的だよって言いたいから。ホンマもったいない。めっちゃモテると思う」と正直な気持ちを明かした。

しんいちによると、「モテるブランディングをやってる女芸人さんもいっぱいいる」というが、「幸ちゃんはちょっと引くやん。平和。なんで男芸人がご飯会とか飲み会で取り合いをしてるか。その理由はそこにあると思ってる」「幸は誰とでも仲良くなれる。嫌われない才能があるというか。“幸が嫌い”ってホンマ聞かへん」と熱弁。「ホンマ幸ちゃんのこと好きやなって思ってる」というしんいちの熱い思いに、薄幸は、「めちゃめちゃうれしいな」「マジで気持ちいいわ」と大照れだった。

他の女性芸人と「全然違う」と語るしんいちに、薄幸は、「女芸人って結構トラブルになったりする。どことどこが……みたいな。一回も交わったことない」「女芸人の揉め事が多すぎる。すごく聞くんですけど、なんでそんなことになるんだろう?」と吐露。しんいちは、「それは幸ちゃんがそういう性格だからよ。そっち側の人からすると、“幸ちゃんって何なん!?”って思われてるかもね」と語りつつ、「俺は大好きやけど。ホンマお前すごいなって思う。平和主義やねん」と絶賛が止まらなかった。

コメント欄には、「ほんとそう!」「幸は媚びないからいいよね」「結婚して幸せになって欲しい」「みゆきさんは良い女!」「人を褒めるの上手やな」「実はやさしいオトコ」などの反響が寄せられている。