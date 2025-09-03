中川家の剛さん、礼二さんが司会を務めるNHKの地元密着型鉄道バラエティー番組『鉄オタ選手権』。今年で創立100年の大井川鐵道(静岡県)を舞台とした「大井川鐵道の陣! きかんしゃトーマス号＆懐かし車両＆アプト式も」が9月7日から放送される。

『鉄オタ選手権』は、舞台となる鉄道事業者の車両基地に潜入するほか、番組のための貸切車両も登場。沿線の「鉄道名所」を巡り、難問に挑む「鉄道クイズ旅」を繰り広げる。

今回、中川家の2人をはじめ、鉄道好きとして知られる村井美樹さんとダーリンハニーの吉川正洋さん、ちょんまげラーメンの田渕章裕ときむさんらが出演する。一行は大井川本線を走る「きかんしゃトーマス号」に乗車。蒸気機関車ならではの乗り心地に興奮し、絶景の車窓も堪能する。大手私鉄を引退したレトロ車両で「乗り鉄」旅も楽しむ。蒸気機関車を保守点検する鉄道員の苦労に、一同感謝する場面もあるという。

日本唯一のアプト式列車が走る井川線について、吉川さんがレポート。秘境駅や渓谷美、レアな車両など紹介する。番組恒例、レイザーラモンRGさんによる「大井川鐵道あるある」も披露される。『鉄オタ選手権 大井川鐵道の陣! きかんしゃトーマス号＆懐かし車両＆アプト式も』は、9月7日の13時から13時59分までNHK BSプレミアム4Kで放送。9月20日の17時55分からNHK BSでの放送も予定している。