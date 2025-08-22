テレ東系列で8月24日の18時30分から20時50分まで、日曜ビッグバラエティ『全力取材! JRのウラ側』を放送。JR東日本の裏側を大公開する特別番組で、第4弾となる今回は「国鉄最後の車両から新宿駅のヒミツまで激レア(秘) 映像大公開SP」と題し、巨大ターミナル新宿駅や次世代新幹線「ALFA-X」開発の裏側など紹介する。

スタジオでは、MCの中川家礼二さんをはじめ、ゲストの小倉優子さん、市川紗椰さん、レポーターのビビる大木さんが出演。世界屈指の利用者数を誇る「超巨大ターミナル」新宿駅の裏側に密着し、JR線だけで1日約2,150本という電車の運行を支える司令塔「信号所」と呼ばれる施設、10年ぶりの自動改札機交換、半年に1度の大規模な線路掃除、新宿駅を起点に乗車する運転士ならではの知られざる裏側など、24時間体制で働く新宿駅を取材した。

JR東日本の中枢部署である東京総合指令室に今回も潜入。場所も非公開とされ、これまでメディアでもほとんど取材が許されていなかった東京総合指令室で、朝のラッシュや週末の夜などに発生した、山手線、京浜東北線、中央線といった路線の遅延対応と緊急時の対応をはじめ、緊迫の仕事に迫っている。

新宿駅自動改札機交換 (C)テレビ東京

東京総合指令室 (C)テレビ東京

「カシオペア」と社員 (C)テレビ東京

新幹線訓練センター (C)テレビ東京

車両製作所 (C)テレビ東京

営業運転を行う新幹線の運転台にもカメラが潜入。次世代新幹線「ALFA-X」開発の裏側にも密着し、テレビ初という360km/hの世界を取材した。「新幹線教育・訓練センター」にも潜入したほか、「カシオペア」の寝台列車として最後の運行に同乗し、最後の国鉄特急型車両185系の廃車回送、鉄道車両を作る工場も取材。テレビ初というJR東日本社員200人のアンケートによる「夏に乗りたい列車ランキング」なども紹介する。