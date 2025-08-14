俳優・六角精児さんが「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。8月14日に放送された「初夏・長崎本線、大村線を呑む!」に続き、8月21日から「初夏・大村線、松浦鉄道を呑む!」が放送される。

同番組の最新作となる第40弾は2週連続スペシャルで放送。初夏の佐賀県と長崎県を旅する。1本目「初夏・長崎本線、大村線を呑む!」(8月14日にNHK BSプレミアム4Kで放送)では、鳥栖駅から長崎本線の列車に乗り、「ふたつ星 4047」を満喫したほか、長崎駅から長崎電気軌道の路面電車にも乗車。大村線の千綿駅や南風崎駅にも立ち寄った。

2本目「初夏・大村線、松浦鉄道を呑む!」は大村線の南風崎駅からスタート。佐世保駅から松浦鉄道の列車に乗り、「隣駅まで200mの日本一短い駅間をノーカットで」放送するという。登録有形文化財に指定された現役の鉄道橋も紹介。伊万里駅を経て有田駅まで旅する。

大村線と松浦鉄道の旅でも、「江戸時代創業の日本酒蔵が挑戦するウイスキー」「佐世保のランチは名物ちゃんぽん」「平戸で海の幸に舌鼓!」「精米歩合2.5%で作る特別な酒」「アジ水揚げ量日本一・松浦漁港で名物のアジフライを」など、沿線の酒とグルメを堪能。日本酒の蔵で「カッパのミイラ」も登場するとのこと。「80年前に国民学校の生徒たちが掘った広大な防空壕」も紹介。伊万里駅から大川内山へ向かい、鍋島焼の工房を見学する。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』2週連続スペシャルの2本目「初夏・大村線、松浦鉄道を呑む!」は、8月21日21～22時にNHK BSプレミアム4Kで放送。8月26日12～13時にNHK BSプレミアム4Kで再放送、同日19～20時にNHK BSでの放送も予定している。なお、2週連続スペシャルの1本目「初夏・長崎本線、大村線を呑む!」は8月19日12時からNHK BSプレミアム4K、同日19時からNHK BSで放送予定となっている。