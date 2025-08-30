BSフジにて、10月11日の19時から20時55分まで『鉄道伝説大賞 2025』が放送される。「鉄道の日に贈る、鉄道ファンによる鉄道ファンのためのアワード番組!」で、鉄道界の1年を振り返り、最も印象的だったトピックに「鉄道伝説大賞」を授与する。

『鉄道伝説大賞 2025』では、鉄道を愛する各界の著名人が審査員として集結。1年間で話題となった鉄道関係の出来事を紹介し、振り返るとともに、審査員が討議し、「その年に一番気になった鉄道関係トピック」を選定。大賞を授与するだけでなく、各審査員賞や特別賞も設け、鉄道年録鼎談としても楽しめる構成で、「鉄道文化の魅力と進化を記録し、共有する場として、鉄道ファンの熱い支持を集めています」とのこと。

2025年は「185系の廃車による国鉄特急電車の完全引退」「新たな未来へ広島電鉄の新ルート」「SLをけん引するGV-E197系」「JR東海211系の譲渡」「青春18きっぷの規定改定」など、鉄道史に残るトピックが目白押し。乗り放題きっぷをテーマにした特別コーナーも新設され、「鉄道の“今”と“これから”を語り合う、鉄道ファン必見の一夜」になるという。

なお、今年の審査員に関して、中川家礼二さん、ダーリンハニー吉川正洋さん、野月貴弘さん、久野知美さん、南田裕介氏、梅原淳氏が候補に挙がっている。