タレントの藤本美貴が15日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫・庄司智春とのケンカエピソードを語った。

藤本美貴

庄司智春が激高したワケ「ずっと聞いてんだよ!」

夫婦ゲンカの話題になり、藤本は、庄司が一人でスーパーに行ったときの出来事を回顧。自身は子供たちと自宅にいたというが、「庄司さんがLINEで、家に玉ねぎがあるかどうか聞いてくるわけ。でも、私は気づかずにずっと子供と過ごしてた」と説明しつつ、「帰ってきたら、ガーッ! って。“玉ねぎあるかどうかずっと聞いてんだよ!”って結構な感じで怒られた」と吐露。しかし、激高する庄司を前に、藤本は、「玉ねぎあるかないか聞くんじゃなくて、迷ったら買ってこい!」と逆ギレしたことをぶっちゃけた。

藤本の言葉を受け、庄司はしょんぼりしていたそうで、「そうだなって思ったんじゃない?」と振り返りながら、「玉ねぎなんか一番使いやすい野菜じゃないですか。それから庄司さんは、あるかどうか迷ったら、あったとしても買っていこうって心に決めたんです」と明かして苦笑い。一方で、「無駄な買い物はしないほうがいいと思ったから聞いてくれた」と庄司に寄り添いながら、「私としては買ってきても別に困らないから、どっちも正解じゃん。すべてを言い返せばいいってことでもない」と冷静に語った。

夫婦ゲンカについて、「自分はこう思ってる、向こうはこう思ってる。それが合わないっていうだけ」と話した藤本。そこで言い争いになる夫婦もいるが、「そのときに夫婦のルールを何となく決めていけばいいんじゃないかな」と自身の考えを伝え、「旦那さんだけを叱るんじゃなくて。自分にできることはあったのかな? こうすればよかったんじゃないか? なんでできなかったんだろう? っていうところまでが、学びなんじゃないですか」と達観した様子で語っていた。

コメント欄には、「喧嘩の作法みたいなものを勉強できてスッキリしました!!」「全く同じようなやり取りをしました笑」「ミキティの反応強くて好き」「結婚13年だけどマジで同じだと思った!」「ケンカの話くわしく聞けるのうれしい」などの反響が寄せられている。