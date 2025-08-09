タレントの藤本美貴が7月29日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫がTikTokで19歳の女性に多額の投げ銭をしていた」という相談者のお悩みに答えた。

藤本美貴

子供の貯金やカードローンで返済「ショックで涙が止まらない」

1歳の息子を持つ相談者は、「とんでもない金額の請求が来ていることが発覚した」とこぼし、「何度追求しても黙り込んでいたが、19歳の女の子の配信に投げ銭をしていた。コメント欄にも夫の名前があり、女の子の認知もあるぐらい応援していた」と吐露。課金額は60万円にもおよび、「家族貯金や子供の貯金、カードローンなどで返済することになった」そうで、「“もうやめる”と言って落ち込んでいるが、息子や私より、他の女への課金だったことがショックで涙が止まらない」と打ち明けた。

「ええ～!? すごくない!? 信じらんないんだけど!」と絶叫した藤本は、「私ならもうキッズ携帯持たせる。マジで終わりですよ、終わり」とピシャリ。「推しができることも、投げ銭をすることも悪いことではない」としつつ、「度を超えた投げ銭なわけじゃないですか。自分の収入に見合ってない。借金をしてまで……」と指摘し、「使っちゃいけないお金にまで手を出して投げ銭してるって、恥ずかしくないんですか? お金があると見せかけて、ないところから持ってきて投げ銭してるって恥ずかしくないんですか?」と語気を強めた。

「子供もいて、奥さんもいて。内緒にされてたことがショックじゃなくて、度を超えてるのがショック。じゃあ、それだけ稼いでこいよ! って話じゃん」と続けた藤本。「マジで恥ずかしいよ。払えもしないお金を持ってると見せかけて、女の子の認知をもらったって、あなたの人生は幸せですか? 子供も奥さんも泣いてますよ」「19歳支える前に、奥さんと子供を支えなさいよ」と怒りが収まらず、「“お金が余ってるんだよ”って言って、はじめて投げ銭できる権利があるんですよ。信じられない。恥ずかしくないの? マジでカッコ悪いよ」と糾弾した。

また、投げ銭をやめると宣言した夫だが、「そこまでする人の“しない”は信じられない。だって、見たらやりたがるじゃん。(TikTokを)できない環境に私だったら絶対する。しないって言う人が、ホントにしないと思う? だって、借金までして投げ銭してるんだよ?」とバッサリ。「どんなに泣いて、“もうしないから”って言ったところで、何の信用もないから。カードも持たせないし、通帳も印鑑も何も持たせない。現金だけ渡す」「TikTokと19歳がいない世界にいかないと、絶対したくなると思う」と妻にアドバイスを送りつつ、「マジで本当に恥ずかしい」と連呼していた。