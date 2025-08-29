タレントの藤本美貴が15日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫・庄司智春の“死んだフリ事件”について語った。

結婚式の準備で険悪ムードに「こんなにケンカするんだったら…」

藤本美貴

2009年に庄司と結婚した藤本は、「私もはじめての結婚式だから、失敗したくないって気持ちじゃないですか。だから、一つひとつ旦那さんと話し合って決めたかったんだけど。全然決まらなくて進まなくて……」と結婚式の準備について回顧。だんだん険悪なムードになり、庄司が、「こんなにケンカするんだったら、結婚式なんかしなきゃいいじゃん!」と言いながら、「パタッて死んだ」そうで、「え? って思うじゃん。だって、大の大人が死んだフリってあるの? そんなことあるなんて思わないじゃん」と苦笑いで振り返った。

「本当に別れようかと思ったぐらい気持ち悪かった(笑)」という藤本。「死んだフリされたことある人、なかなかいないと思う。幸せに向かってる結婚式の準備で、何この人気持ち悪い! と思って」「やられてみてほしい。驚きと気持ち悪っ! って感じ。全然笑えないよ」と“気持ち悪い”を連発。庄司の死んだフリを前に、「ここで逃げちゃいけない」と思い、馬乗りになって振り回したそうで、「Tシャツがビリビリになったけど、死んだフリの気合いのほうがすごいから」「死んだままだったから、ポイッて捨てて出てった」と事の顛末を打ち明けた。

また、「小さいケンカはその場で話し合う」という藤本は、「大きいケンカになると、庄司さんが家出する。家出してる間に、LINEとかでお互いの気持ちを言い合う」とも。庄司は、「ムカついてるときに、そのまま一緒にいると、言わなくていいことまで言ってしまう。わざと傷つけようとするから、一回離れる」という考えだそうで、藤本も、「目の前からいなくなったらちょっと冷静になるし。なんでああなったんだろう? って自分で整理できる」と納得の様子。大ゲンカをしても、「別れるのがゴールではない」とし、「仲直りするときはお互いが謝る。どっちかだけがごめんねってことはないかも」と話していた。

コメント欄には、「死んだふりの真相はそういうことだったのですね」「同じように死んだフリしたことある」「普通に喧嘩してて安心した」「我が家もミキティ達みたいな仲直りの仕方」「ミキティと庄司さんを見習わなければ…」といった声が寄せられている。