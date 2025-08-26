タレントの藤本美貴が19日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「尊敬していた先輩が“気持ち悪い存在”になってしまった」という30代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

会社のチャットで「飲みに行こう」「遊びに来たよ」

憧れの会社に入社したという相談者は、「先輩と同じ電車で帰っていると、“男として見られないのはつらいな”と言われて手を握られた」と吐露。それ以降、先輩のことが「気持ち悪くて仕方ない」と言い、「会社のチャットで“飲みに行こう”と誘われたり、私がいるフロアまで来て“遊びに来たよ”と連絡が来る」ことも。今のところ、先輩を無視しているというが、「事を荒立てたくないので、会社に相談できずにいる」と深刻な悩みを寄せた。

職場での悩みに、藤本は、「めちゃめちゃちゃんと言ってあげればいいんじゃない?」と返し、「先輩として素敵な人だと思ってましたけど、男性としてはまったく興味がないです」「急に手をつながれたり、会社のチャットで送ってこられるのも迷惑です」など具体例を提示。「すごく迷惑なのでやめてほしい」とハッキリ言うことが大事だと話し、「“ちゃんと断った”っていう事実があるかないかで、多分そのあとも変わってくる」と自身の考えを伝えた。

「意思表示がちゃんとできていないと、思ったより向こうに伝わってなかったりする」と語った藤本。「お互いの気持ちの持ち方が違うから、ちゃんと意思表示はするべき」と強調し、「“迷惑です”ってちゃんと言ってあげないとわからない。嫌なものは嫌って言ったほうがいい」とキッパリ。伝える方法としては、証拠が残るものを勧め、「すごく丁寧に。女として送るというよりも、取引先の人に送るぐらいカッチリした文面で送るのがいいかも」とアドバイスした。

また、それでも改善が見られなければ、「信頼できる仲いい先輩に相談する」ことも提案。会社に相談するか迷っている相談者に、「やっぱり段階は踏んだほうがいい。その先輩にも先輩の人生があるわけだから。急にトップダウンでやられて、先輩がどっか飛んじゃうのも……。そこまでする必要あったのかな? って思うから」と理由を説明しながら、「ちゃんと段階踏んで、それでもダメかって一段上がるのが一番いいかなと思う」と語りかけていた。