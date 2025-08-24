タレントの藤本美貴が19日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。友人の夫の不倫を伝えるべきか悩む30代女性にアドバイスを送った。

藤本美貴

友人の夫が2年前から職場の女性と不倫関係に

「友人の夫と同じ職場」だという相談者は、「2年前から職場の女性と不倫関係にあることを、友人に言えない」と吐露。「わざわざ教える必要はないと思うが、友人の夫や不倫相手の行動にイライラする」「夫婦仲は良好なため、友人は夫が不倫しているとはまったく思っていない」と話し、「友人に伝えるべきでしょうか」と相談を寄せた。

藤本は、夫の庄司智春とも同じ話題になったそうで、「言うか言わないかっていう話になって。友達だから教えてあげたいっていう気持ちと、知らなきゃいいこともあるじゃん。平和に過ごしてて仲もよくて。まさにこれだよね」と語りつつ、「わざわざ自分が教えることで、(夫婦仲を)壊しにいく必要もないかなって。だから、これは言わないほうが」と自身の考えを伝えた。

一方で、不倫がバレれば、「“なんで知ってるのに言ってくれなかったの!?”とはなりそう」という心配も。相談者は友人の夫と同じ職場のため、「私だったら、その旦那に言うかも」と話し、「“私、知ってますよ”って。“友達にはまだ言ってませんけど、大丈夫ですか?”って」「“何が?”とか言われても、“何がじゃなくて、知ってますよ”だけ言う。“自分でも思い当たることありますよね? それです”って」とミキティ節を炸裂させた。

「知らないほうが幸せなこともある」としつつ、「旦那さんが浮気をやめればいいだけの話。友達が傷つく必要はない」とキッパリ語った藤本。「目だけ大きくして、“知ってますよ”って」と再度伝えながら、「そこまで言ったのに、続ける旦那は旦那だし。友達が“なんで言ってくれなかったの?”って言ったら、“私は何がベストなんだろうって考えて、旦那さんには知ってるよ。やめてくれって言った”って言う」とアドバイス。最後は、「友達のためを思ったら、絶対止めようとしたって言えるように、自分もありたい」と締めくくっていた。