南海電気鉄道とスターラックス航空は25日、「PEANUTS×STARLUX」ラッピングを南海電鉄の特急「ラピート」に施し、6月29日から難波~関西空港間で運行すると発表した。

1号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

2号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

台湾桃園国際空港を拠点とするスターラックス航空は、『PEANUTS(ピーナッツ)』コミックの75周年にあたる2025年5月28日から、『PEANUTS』デザインの機内用品など展開する「PEANUTS×STARLUX」プロモーションを実施している。

スターラックス航空は2025年12月15日に関西国際空港への就航から5周年(現在は大阪・台北線を週14便運航)を迎える。これを受けて、日本で最初の就航地である大阪・関西の人々へ感謝するとともに、台湾をはじめとする海外旅行に向けたさらなる機運醸成を図るための取組みとして、大阪・なんばと関西国際空港を結ぶ南海電鉄の特急「ラピート」へのラッピング実施を決定した。スターラックス航空が、日本国内で鉄道車両のラッピングプロモーションを展開するのはこれが初めてだという。

3号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

4号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

5号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

6号車のラッピングデザインイメージ (C)2025 Peanuts Worldwide LLC

「PEANUTS×STARLUX」ラッピング「ラピート」は1編成(6両編成)を対象とし、車体にスターラックス航空「PEANUTS×STARLUX」プロモーションと同様の「SNOOPY is Shooting for the Stars」をテーマに、スヌーピーと仲間たちが宇宙飛行士のヘルメットを被り、星空を飛び越えて夢を追い求める姿が描かれる。6月29日に運行開始した後、難波~関西空港間で12月中旬頃まで運行を予定している。