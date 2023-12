今やアニメ映画は、子どもだけのものではありません。年齢を重ねてきた大人だからこそ理解できる深いテーマ性をもち、感動できる作品が増えてきています。子ども向けとされている作品の中にも、大人が楽しめる意外な名作が隠れていたりすることも珍しくありません。

そこで今回は、マイナビニュース会員男女509名に「大人でも泣けるアニメ映画」について聞いてみました。

最高に泣けるアニメ映画ランキング

大人でも泣けるアニメ映画ランキング!

マイナビニュース会員に「大人でも泣けるアニメ映画」について聞いてみたところ、ランキング結果はこのようになりました。

1位『火垂るの墓』(1988年公開/36.7%)

2位『君の名は。』(2016年公開/6.0%)

3位『STAND BY ME ドラえもん』(2014年公開/4.0%)

4位『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ! オトナ帝国の逆襲』(2001年公開/3.5%)

4位『時をかける少女』(2006年公開/3.5%)

6位『君の膵臓をたべたい』(2018年公開/3.3%)

7位『ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』(2008年公開/2.8%)

7位『天気の子』(2019年公開/2.8%)

7位『アナと雪の女王』(2013年公開/2.8%)

10位『ベイマックス』(2014年公開/2.5%)

11位『映画 聲の形』(2016年公開/2.3%)

11位『この世界の片隅に』(2016年公開/2.3%)

13位『おおかみこどもの雨と雪』(2012年公開/1.8%)

13位『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2013年公開/1.8%)

15位『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009年公開/1.5%)

16位『劇場版 ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』(2020年公開/1.3%)

16位『言の葉の庭』(2013年公開/1.3%)

18位『劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」』(2020年公開/1.0%)

18位『蛍火の杜へ』(2011年公開/1.0%)

18位『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』(2019年公開/1.0%)

21位『planetarian ~星の人~』(2016年公開/0.5%)

21位『思い、思われ、ふり、ふられ』(2020年公開/0.5%)

21位『さよならの朝に約束の花束をかざろう』(2018年公開/0.5%)

21位『リメンバー・ミー』(2017年公開/0.5%)

25位『カラフル』(2010年公開/0.3%)

25位『ハル』(2013年公開/0.3%)

25位『リズと青い鳥』(2018年公開/0.3%)

25位『心が叫びたがってるんだ。』(2015年公開/0.3%)

25位『若おかみは小学生!』(2018年公開/0.3%)

25位『岬のマヨイガ』(2021年公開/0.3%)

25位『映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年』(2015年公開/0.3%)

32位『HELLO WORLD』(2019年公開/0.0%)

32位『空の青さを知る人よ』(2019年公開/0.0%)

大人も感動する名作アニメ映画のあらすじ・キャスト一覧

ここからはランクインした作品のあらすじやキャストを紹介します。

1位『火垂るの墓』【ジブリ】【戦争】

小説家・野坂昭如の直木賞受賞作をアニメ映画化した高畑勲監督作品。日本を舞台にした戦争映画の金字塔として国内外で知られ、公開から30年以上も経過した現代でも色あせることのない一作。第2次世界大戦末期の神戸、14歳の清太と4歳の節子という兄妹が、大人の手を借りず、2人だけで生きようとする姿を描いている。空襲で家も母も失った兄妹は親戚の家に住むことになるが、居候生活に耐えかねた清太は、節子と家を飛び出してしまう……。

出演/辰巳努、白石綾乃、志乃原良子、山口朱美

公開年/1988年

ユーザーコメント

・「戦争を題材にしたストーリーで、この作品を見るたびに二度と戦争を起こしてはいけないと強く思う」(53歳男性)

・「実写映画も含め、これほど泣ける映画はほかに知りません。冒頭から涙が止まりませんでした」(41歳女性)

・「子どもや罪のない市井の人々を巻きこんだ戦争の悲惨さがよく描かれている」(20歳男性)

・「兄妹の愛と戦争の悲惨さのコントラストがよく描かれていた」(45歳男性)

・「大人も子どもも深く考えさせられる」(37歳男性)



2位『君の名は。』【青春】【ファンタジー】

興行収入250億3000万円、観客動員約1900万人という新海誠監督の大ヒット作品。第40回日本アカデミー賞では、アニメーション作品で初めて優秀脚本賞を受賞した。メインキャラクター・立花瀧の声優を神木隆之介、宮水三葉の声優を上白石萌音が担当している。東京の高校生・瀧と、山奥の田舎町で暮らす高校生・三葉。共通点など一切なかったはずの2人の体がなぜか入れ替わり、やがてお互いの存在を強く意識するようになる。

出演/神木隆之介、上白石萌音、長澤まさみ、市原悦子

公開年/2016年

ユーザーコメント

・「脚本・音楽・映像、どれをとってもすばらしいと思います。新海作品の最高峰と言ってもいいでしょう」(29歳男性)

・「主人公たちが入れ替わりを経て心を通わせていく世界観がよかった」(31歳男性)

・「もう何回も見ています。見る度にジ~ンとなりますね」(40歳女性)

・「予想を裏切る展開に泣かされました」(60歳男性)

・「切なさが心に響くから」(64歳男性)



3位『STAND BY ME ドラえもん』【ファミリー】【SF】

国民的キャラクター「ドラえもん」を3DCGアニメーション化した劇場版であり、公開40日間で興行収入70億円を達成した大ヒット作。ドラえもんと少年・のび太との出会いから始まり、原作漫画から選び抜かれた複数のエピソードを組み合わせ、再構成した内容となっている。未来から来たネコ型ロボットのドラえもんは、のび太を幸せにするまで元の時代に帰ることができないようプログラムされてしまい、やむを得ず彼の家で生活することになり……。

出演/水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴

公開年/2014年

ユーザーコメント

・「ドラえもんとのび太の絆と友情が描かれていて、感動したから。秦基博の主題歌もストーリーと情景に合っていてよかった」(42歳男性)

・「ドラえもんとのび太の絆、ドラえもんを悲しませないように頑張るのび太の姿に胸が打たれたからです」(32歳女性)

・「この映画は、ほんと泣けますね……。ドラえもんのためののび太の覚悟がかっこよくて、切ないです」(54歳男性)

・「のび太くんの成長が見られたからです」(57歳男性)

・「いくつになっても感動できる」(50歳女性)



4位『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ! オトナ帝国の逆襲』【コメディ】【ファミリー】

「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ9作目。これまで多数の同シリーズ作品を手がけてきた原恵一監督が、監督・脚本を務めている。主人公・野原しんのすけが暮らす春日部にテーマパーク「20世紀博」ができたことから物語が始まる。大人たちは仕事にも行かず、自分の子どものことも忘れ、1970年代の生活を再現した20世紀博に夢中になってしまう。しんのすけは、カスカベ防衛隊の仲間と一緒に大人を救おうとするが……。

出演/矢島晶子、ならはしみき、藤原啓治、こおろぎさとみ

公開年/2001年

ユーザーコメント

・「自分は昭和世代ではないが、昭和レトロと現在のギャップが描かれており、非常におもしろい作品だったため」(24歳男性)

・「クレヨンしんちゃんの中で一番の名作。子どもの時に見て感動したが、大人になってから見るとまた違う視点で見ることができてグッときた」(31歳女性)

・「クレヨンしんちゃんシリーズは、期待を裏切ることなく大人を泣かせてくれる」(60歳女性)

・「家族の絆がよい。笑えて泣ける」(53歳男性)



4位『時をかける少女』【青春】【SF】

細田守監督が、小説家・筒井道隆の不朽の名作「時をかける少女」をアニメ映画化した作品。第30回日本アカデミー賞では、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。明るく元気な高校2年生の紺野真琴は、自分が過去に戻ることができる「タイムリープ」の能力を手に入れたことに気づく。何かに失敗してもすぐにやり直しができるため、気軽にタイムリープを繰り返す真琴だが、そんな愉快な日々は永遠には続かず……。

出演/仲里依紗、石田卓也、板倉光隆、垣内彩未

公開年/2006年

ユーザーコメント

・「実写版でストーリーは知っていたものの、ラストは泣いてしまいました」(48歳女性)

・「起承転結がハッキリしており、青春映画でありつつ切なくて泣けるから」(29歳男性)

・「ドラマや映画と違う設定で驚きと感動がありました」(67歳男性)

・「切ない青春の出来事が描かれている」(33歳男性)



6位『君の膵臓をたべたい』【青春】【人間ドラマ】

小説家・住野よるのデビュー作であり、累計発行部数300万部を超えるベストセラーとなった同名小説を牛嶋新一郎監督がアニメ化。2017年には、浜辺美波と北村匠海のダブル主演で、実写版映画も公開された。主人公の高校生「僕」は、ある日、同じクラスの生徒・山内桜良が周囲に隠していた秘密を知ってしまう。これまで人に興味を持つことがなかった「僕」の日常が、明るく前向きな性格の桜良と関わるうちに少しずつ変化していく。

出演/高杉真宙、Lynn、藤井ゆきよ、内田雄馬

公開年/2018年

ユーザーコメント

・「主人公2人の純粋さがとても心にしみて、映画館から家に帰るまで嗚咽が止まりませんでした。実写版も泣けました」(58歳男性)

・「予想外の展開でじわじわと泣けてくるアニメで、ストーリーがとても好きでした」(30歳女性)

・「ただ悲しいだけじゃなく感動したから」(48歳女性)

・「ラストシーンが泣けるから」(51歳男性)



7位『ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』【ファンタジー】【アクション】

漫画家・尾田栄一郎の大人気コミック「ONE PIECE」。その中でも、ルフィ海賊団のメンバーであるトニートニー・チョッパーに関係するエピソードを映画化した感動作。ルフィとチョッパーの出会い、切ない過去を描いた物語となっている。ある日、航海士・ナミが高熱で倒れたため、医者を求めて医療大国として知られるドラム王国に立ち寄ったルフィたち。彼らはその国で、優秀な医者になりたいと願う青い鼻のトナカイ人間と出会う。

出演/田中真弓、大谷育江、中井和哉、岡村明美、山口勝平

公開年/2008年

ユーザーコメント

・「マンガから読んでいるが、やはりストーリーがいい」(38歳男性)

・「チョッパーと育ての親の絆がよく描かれていた」(70歳男性)

・「チョッパーが好きだし、本当に感動しました」(49歳女性)

・「ドクターの患者を思う気持ちに感動した」(36歳男性)



7位『天気の子』【青春】【ファンタジー】

興行収入140億円を突破した、新海誠監督の大ヒット作品。2016年公開作『君の名は。』と同じく、人気ロックバンドのRADWIMPSが、音楽と歌で参加している。家出少年とある特殊能力を持つ少女の出会いと、彼らの不思議な運命を描いた青春ファンタジー。離島からやってきた帆高は、東京でオカルト雑誌のライターの職を得て働き始める。ある日、彼は弟と2人暮らしをしている天野陽菜という少女と出会い……。

出演/醍醐虎汰朗、森七菜、本田翼、吉柳咲良、小栗旬

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「少年の好きな女性に対するいちずな思いがグッとくるから」(53歳男性)

・「世界を救うより一人の人を救う大切さを感じたから」(45歳男性)

・「このアニメ映画は泣ける。名作」(55歳男性)

・「とても見ごたえがありました」(41歳男性)



7位『アナと雪の女王』【ディズニー】【ファンタジー】

世界中で大ヒットしたディズニーのミュージカルアニメ。共同で監督を務めたのは、『ターザン』の監督クリス・バックと『シュガー・ラッシュ』で脚本を担当したジェニファー・リー。王女として生まれた姉妹・エルサとアナの家族愛、アナが繰り広げる雪山での大冒険を描いている。ある日、自身が持つ凍結の力を誤って暴走させ、国中を氷漬けにしてしまったエルサは、城から逃げ山へ消えた。アナは、そんな姉の後を追い雪深い山に入っていく。

出演/クリステン・ベル、イディナ・メンゼル、ジョナサン・グロフ、ジョシュ・ギャッド

公開年/2013年

ユーザーコメント

・「自分自身と重なるところがあり最後は感動するから」(44歳男性)

・「松たか子と神田沙也加の歌がすばらしく映画にも感動した」(60歳女性)

・「『ありのままで』という歌詞に共感したから」(40歳男性)

・「切なくも明るい内容がグっとくる」(38歳女性)



10位『ベイマックス』【ディズニー】【アドベンチャー】

『ラーヤと龍の王国』のドン・ホールと『ボルト』のクリス・ウィリアムズが共同で監督を務めた作品。第87回アカデミー賞では、長編アニメーション賞を受賞した。日本とサンフランシスコの特色を合わせて生み出された架空都市「サンフランソウキョウ」を舞台に、天才少年・ヒロと、心やさしいケアロボット・ベイマックスの絆を描く。大事な家族を事故で亡くしたヒロは、その死の原因が単なる事故ではなかったことを知り、ベイマックスとともに真相を探り始める。

出演/スコット・アツィット、ライアン・ポッター、T・J・ミラー、ジェイミー・チャン、ダニエル・ヘニー

公開年/2014年

ユーザーコメント

・「展開に心があたたかくなり、エンディングに向かうにつれて切なさも相まって泣いた記憶があります」(47歳男性)

・「ベイマックスが必死になって主人公を守ろうとするところが泣けます」(41歳男性)

・「感動的なストーリーで期待以上だった」(40歳女性)

・「ベイマックスの犠牲心に心うたれる」(48歳女性)



11位『映画 聲の形』【青春】【学園ドラマ】

「このマンガがすごい!2015」オトコ部門で1位に輝いた大今良時の人気同名漫画を『映画けいおん!』の山田尚子監督が映画化。子ども時代、ガキ大将だった石田将也は、小学生の頃に聴覚障害がある少女・西宮硝子との間に起きたある一件を機に、周囲から嫌われ浮いた存在となっていた。高校生となった将也は、別の高校に通う硝子に自ら会いに行き、5年ぶりに顔を合わせる……。

出演/入野自由、早見沙織、悠木碧、小野賢章

公開年/2016年

ユーザーコメント

・「ストーリーと登場人物たちの心情の描き方が気に入ったから」(32歳女性)

・「とても感動した。終盤は涙なくしては見られない」(40歳男性)

・「主人公が言葉を話せない中でいろいろ考えさせられた」(40歳男性)



11位『この世界の片隅に』【戦争】【人間ドラマ】

漫画家・こうの史代の同名漫画を、片渕須直監督がアニメ映画化。第40回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞をはじめ、数多くの賞を受けた名作。1940年代の広島を舞台に、一般市民の視点で当時の日常をリアルに描いていている。広島市江波に住む主人公の浦野すずは、年頃になり呉の北條家へ嫁に行くことになった。北條家の嫁となり、おだやかな日々を送っていたすずだが、平和だった日常に少しずつ戦争の影響が出始め……。

出演/のん、細谷佳正、小野大輔、尾身美詞

公開年/2016年

ユーザーコメント

・「こんなにリアルな戦争映画を他に知らない。名作だと思う。人間の弱さを見せつけられる。しかし、その中にかすかな笑いもあるのだ。声優もよかった」(60歳女性)

・「泣ける戦争物でも救いがあり、あたたかい涙が出る」(59歳女性)

・「救いがある所にかえって涙があふれた」(53歳男性)



13位『おおかみこどもの雨と雪』【ファンタジー】【ファミリー】

細田守監督による『サマーウォーズ』に続くオリジナル長編映画2作目。母と子の関係が作品のテーマとなっている。キャラクターデザインは、テレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の貞本義行が担当した。人間の女性・花と「おおかみおとこ」の男性との間に生まれた「おおかみこども」の雪と雨の成長、花がさまざまな苦労をしつつも真っすぐに子どもたちと向き合う姿が描かれている。

出演/宮崎あおい、大沢たかお、黒木華、西井幸人

公開年/2012年

ユーザーコメント

・「何度も見て泣きました。いつかは別れ、手離さなくてはならない子ども。仕方がないとわかりながらも、母親の気持ちに共感できる作品です」(51歳女性)

・「子どもの成長と親の心理がよく表現されていた」(50歳男性)



13位『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』【青春】【ファンタジー】

2011年にフジテレビ系深夜アニメ枠「ノイタミナ」で放送された「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の劇場版。テレビアニメには登場しなかった過去のエピソード、最終話以降の登場人物たちの様子も描かれている。ある日、主人公の高校生・宿海仁太の前に、小学生の頃に亡くなったはずの女の子・本間芽衣子が現れたことで、止まっていた彼と仲間たちの時間が再び動き出す。芽衣子は、仁太たちにある願いをかなえて欲しいと頼むのだが……。

出演/入野自由、茅野愛衣、戸松遥、櫻井孝宏

公開年/2013年

ユーザーコメント

・「ヒロインが幽霊となり、仲間と交流する話だがとにかく切ない」(51歳男性)

・「ラストが感動的ですばらしいエンディングでした」(39歳男性)



15位『カールじいさんの空飛ぶ家』【ピクサー】【アドベンチャー】

『モンスターズ・インク』の監督を務めたピート・ドクター監督作品。美しい映像で描かれた冒険と愛の物語で、ピクサーでは初めての3Dデジタル版も制作された。最愛の妻・エリーを亡くした78歳のカールじいさんは、かつて夫婦で語り合った夢をかなえるため、旅に出ることを決意。そして、家にいくつもの風船を付け、エリーとの思い出が詰まった家ごと飛び立とうとする。しかし、その旅には思わぬ闖入者がいた……。

出演/エドワード・アズナー、クリストファー・プラマー、ジョーダン・ナガイ、ボブ・ピーターソン

公開年/2009年

ユーザーコメント

・「カールじいさんと奥さんの一生の思い出が泣ける」(39歳男性)

・「切なさが印象に残っている」(37歳女性)



16位『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』【恋愛】【人間ドラマ】

京都アニメーション制作のテレビアニメ「ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン」の完結編。ライトノベル作家・暁佳奈による同名作品が原作となっている。手紙を代筆する「自動手記人形」として働く主人公・ヴァイオレットが、多くの人々と出会うことで、人の心や愛を学んでいく感動作。この劇場版では、かつて心を持たない兵士であったヴァイオレットが、数々の手紙と体験を通して知った、彼女自身の愛が語られることとなる。

出演/石川由依、浪川大輔、子安武人、木内秀信

公開年/2020年

ユーザーコメント

・「主人公が他人と関わることで少しずつ人の感情を取り戻していく。テレビ版の話も含め泣けてきます。いいアニメ作品です」(60歳男性)

・「感動して、泣ける。あそこまで、切ないぐらいに愛を表現できる京都アニメーションに、拍手を送ります」(60歳男性)

・「手紙を通じての展開がよく、感動したので」(49歳男性)



16位『言の葉の庭』【青春】【恋愛】

繊細な雨と光の描写、あざやかな色彩が美しい新海誠監督作品。梅雨時期の東京を舞台に、靴職人になることを夢見る高校生1年生・タカオと、彼より少し年上の大人の女性・ユキノの間に生まれた淡い恋、2人の複雑な胸のうちを描いた物語。雨の降っている日の午前中にだけ、日本庭園の東屋でたまたま顔を合わせていただけのタカオとユキノの関係が、静かに進んでいく。

出演/入野自由、花澤香菜、平野文、前野剛

公開年/2013年

ユーザーコメント

・「新海さんの作品の中でも一番好きかもしれない作品。2人の微妙な距離が、恋よりも濃い物語を紡ぐから好きだ」(40歳男性)

・「一番感動した作品」(50歳女性)



18位『劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」』【ファンタジー】【アドベンチャー】

漫画家・つくしあきひと原作の漫画をアニメ映画『ピアノの森』の小島正幸監督が映画化。未知の生物や植物が息づく、謎に包まれた秘境の大穴「アビス」を探索する少女・リコとロボットの少年・レグの過酷な旅を描いたダークファンタジー。アビスの深界四層で「成れ果て」という不思議な生物・ナナチに、救われたリコとレグ。2人はナナチを仲間として迎え入れ、3人でさらに奥の深界五層へと進んでいくことになる。

出演/富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、森川智之

公開年/2020年

ユーザーコメント

・「主人公がダンジョンでさまざまな経験をしていく過程がおもしろい」(57歳男性)

・「心に響いて感動しました」(45歳男性)



18位『蛍火の杜へ』【ファンタジー】【恋愛】

漫画、アニメともに人気の高い作品「夏目友人帳」。その原作者である漫画家・緑川ゆきの同名漫画を、アニメ「夏目友人帳」シリーズに関わってきた大森貴弘監督が映画化。人間の少女・蛍と、不思議な少年・ギンの出会い、2人の心の交流を描いたやさしく切ない恋の物語。子どもの頃に山でギンという少年に助けられた蛍は、夏になるたび彼に会いに行くようになった。年を重ねるうち、2人は互いにひかれ合うようになるが……。

出演/内山昂輝、佐倉綾音

公開年/2011年

ユーザーコメント

・「彼と一緒にいたくて、何度も会いに行く彼女。ラストシーンは泣ける」(43歳女性)

・「世界観が魅力的でひかれる」(45歳男性)



18位『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』【青春】【ファンタジー】

小説家・鴨志田一のライトノベルを原作に制作されたテレビアニメ「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」の続編となる劇場版。思春期の少年少女に起こる不思議な現象「思春期症候群」。その現象を巡って巻き起こる出来事を描いた思春期ファンタジーとなっている。主人公の高校生・梓川咲太は、先輩の桜島麻衣と恋人関係になり幸せな毎日を送っていたが……。彼の前にある女性が現れたことで、平穏な生活が揺らぎ始める。

出演/石川界人、瀬戸麻沙美、水瀬いのり、東山奈央

公開年/2019年

ユーザーコメント

・「命の選択を迫られる主人公。緊迫感がある」(45歳男性)

・「青ブタシリーズは心を揺さぶられる」(31歳男性)

・「印象深い作品で好きだ」(64歳男性)



21位『planetarian ~星の人~』【ファンタジー】【SF】

ゲームブランドKeyのPC用ゲームをアニメ化した「planetarian~ちいさなほしのゆめ~」(全5話)の続編かつ完結編となる作品。物語の舞台は、戦争で荒廃し、星さえも見えなくなってしまった世界。そこに、星の美しさを語り歩く「星の人」と呼ばれる男がいた。男は旅の途中、3人の子どもたちと出会う。そして、星の話を聞く子どもらを見ているうち、彼は自分が昔出会ったあるロボットのことを思い出すのだった。

出演/すずきけいこ、小野大輔、櫛田泰道、滝知史

公開年/2016年

ユーザーコメント

・「この作品はマジで泣けます。映画館でも泣きましたが、その後CS放送で鑑賞して、また泣きました」(48歳男性)



21位『思い、思われ、ふり、ふられ』【恋愛】【学園ドラマ】

「アオハライド」などの作品で人気の漫画家・咲坂伊緒の同名漫画をアニメ化。この映画の公開約1カ月前に、浜辺美波、北村匠海、福本莉子、赤楚衛二という豪華キャストによる実写版の映画が公開されたことでも話題となった。年齢、住んでいるマンションに加え、通っている学校まで同じという男女4人の高校生が、お互いに恋心を抱くのだが……。彼らの思いは切なくすれ違い、複雑な恋物語が展開していく。

出演/島崎信長、斉藤壮馬、潘めぐみ、鈴木毬花

公開年/2020年

ユーザーコメント

・「4人を取り巻く物語がとても悲しくもあり、そしてさみしさもあります。姉弟になってしまったけど、やっぱり好きって気持ちをコントロールするのが難しいと思います」(59歳男性)



21位『さよならの朝に約束の花をかざろう』【ファンタジー】【ファミリー】

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の脚本家として知られる岡田麿里が、初めて監督を務めたオリジナル長編映画。海外でも高く評価され、上海国際映画祭では最優秀アニメーション作品賞を受賞した。見た目は10代半ば程度のまま、数百年という長い時を生きるイオルフの民・マキアと、親を亡くした人間の子ども・エリアルが出会い、ともに同じ時間を生き、あたたかな絆を育む物語。種族も寿命も違う、2人の結末は……。

出演/石見舞菜香、入野自由、茅野愛衣、梶裕貴

公開年/2018年

ユーザーコメント

・「何気なく見たらすごく泣けた。子どもが生まれたばかりの時に見たので、余計に泣けた」(35歳女性)



21位『リメンバー・ミー』【ピクサー】【ファミリー】

『トイ・ストーリー3』の監督・原案を務めたリー・アンクリッチ監督作品。豊かな色彩と音楽に満ちた作品で、第90回アカデミー賞では、長編アニメーション賞と主題歌賞をダブル受賞した。主人公は、一族の掟で音楽を厳しく禁じられていながらも、ミュージシャンになることを夢見る少年・ミゲル。ある日、彼は「死者の国」に迷い込み、そこで出会ったガイコツのヘクターとともに、元いた「生者の国」に帰る方法を探すことになる。

出演/アンソニー・ゴンサレス、ガエル・ガルシア・ベルナル、ベンジャミン・ブラット

公開年/2017年

ユーザーコメント

・「自分の状況とリンクして泣けた。死者に対する思いを改めて考え直すいい機会になった」(42歳女性)



25位『カラフル』【青春】【ファンタジー】

『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦』をはじめ、「映画クレヨンしんちゃん」シリーズで知られる原恵一監督作品。直木賞作家・森絵都の小説が原作となっている。主人公は、一度罪を犯して死んでしまったものの、別人となって人生に再チャレンジする機会を与えられた「ぼく」。中学生の小林真の体を借り、一時的に生き返った「ぼく」は、自身が犯した罪、真が抱える数々の問題と正面から向き合うことになる。

出演/冨澤風斗、宮崎あおい、南明奈、まいける

公開年/2010年

25位『ハル』【恋愛】【SF】

「SPY×FAMILY」「王様ランキング」などの人気アニメ作品で知られるWIT STUDIOが制作を手掛けた一作。「Q10」や「野ブタ。をプロデュース」といったドラマ作品で知られる脚本家・木皿泉が脚本、漫画家の咲坂伊緒が、キャラクター原案を担当している。物語の舞台は、近未来の京都。最愛の人・ハルを亡くした女性・くるみの前に、死んだはずの彼にとてもよく似たロボットが現れる。彼女は、そのロボットの存在を受け入れることができず戸惑うが……。

出演/細谷佳正、日笠陽子、宮野真守、辻親八

公開年/2013年

ユーザーコメント

・「ストーリーが魅力的」(59歳男性)



25位『リズと青い鳥』【青春】【学園ドラマ】

京都アニメーションによるテレビアニメ「響け!ユーフォニアム」のスピンオフ作品。これまで脇役として登場していた鎧塚みぞれ、傘木希美をメインキャラクターとして、彼女たちの関係や10代ならではの繊細な感情、演奏に込めた思いをみずみずしく描く。高校3年生のみぞれと希美は、高校生活最後のコンクールに向け、自由曲「リズと青い鳥」の練習に取り組む。だが、互いの演奏がかみ合わず、次第に心まですれ違ってしまい……。

出演/種崎敦美、東山奈央、本田望結、藤村鼓乃美

公開年/2018年

ユーザーコメント

・「涙なしでは語ることができない作品です」(46歳男性)



25位『心が叫びたがってるんだ。』【青春】【学園ドラマ】

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』のスタッフが手掛けた青春群像劇。第39回日本アカデミー賞では、優秀アニメーション作品賞を受賞した。ある出来事が原因で言葉を発することができなくなった高校生・成瀬順、彼女と同級生の坂上拓実、田崎大樹、仁藤菜月の4人を中心に物語が展開していく。彼女たちには、同じクラスの生徒という共通点しかなかったが、一緒にミュージカルを制作していくうちに、関係に変化が生じていく。

出演/水瀬いのり、内山昂輝、雨宮天、細谷佳正

公開年/2015年

ユーザーコメント

・「ストーリーがよかった」(47歳男性)



25位『若おかみは小学生!』【ファンタジー】【ファミリー】

人気児童文学「若おかみは小学生!」シリーズを原作とするアニメ映画。監督は、複数のジブリ作品で作画監督、『茄子 アンダルシアの夏』で監督・脚本を務めた高坂希太郎監督。主人公は、両親を事故で亡くした小学6年生の関織子こと「おっこ」。祖母が経営する旅館に住み、若おかみ修行をすることになったおっこは、お客さん、新しい学校の友だち、子どもの幽霊や小鬼などの不思議な存在と出会い、成長していく。

出演/小林星蘭、水樹奈々、松田颯水、遠藤璃菜

公開年/2018年

ユーザーコメント

・「主人公が小学生ながら頑張っているところ」(72歳男性)



25位『岬のマヨイガ』【ファンタジー】【ファミリー】

児童文学作家・柏葉幸子の作品を原作に、テレビアニメ「のんのんびより」シリーズの監督で知られる川面真也監督がアニメ映画化。家出をした17歳のユイ、ある悲しい出来事が原因で声を失った8歳のひよりが、不思議な古民家で共同生活を送るあたたかな物語。ユイとひよりは、やさしいおばあさん・キワさんと出会い、海が見える古民家「マヨイガ」で暮らし始める。実はキワさんには特殊な力があり……。

出演/芦田愛菜、粟野咲莉、大竹しのぶ、伊達みきお、富澤たけし

公開年/2021年

25位『映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年』【コメディ】【ファミリー】

漫画家・さくらももこが脚本を書き下ろしたハートフルなアニメ映画。人気アニメ「ちびまる子ちゃん」の劇場版第3作。まる子の住む町に5つの国から子どもたちがやって来て、まる子は彼らとなかよくなる。そんななか、イタリア出身のアンドレがまる子の家にホームステイすることになり……。テレビアニメ版でおなじみの声優陣に加え、俳優の中川大志、お笑いタレントの渡辺直美などが声優として参加した。

出演/TARAKO、屋良有作、一龍斎貞友、島田敏

公開年/2015年

ユーザーコメント

・「まる子と外国の友だちの最後のシーンがつらかった。海外なんか会う機会ないからね」(38歳男性)



32位『HELLO WORLD』【青春】【SF】

2027年の京都を舞台にしたSF青春物語。ある日、おとなしい性格の高校生・堅書直実の前に、10年後の「カタガキナオミ」を名乗る男が現れ、彼の日常が一変する。男は、同級生の一行瑠璃を不幸な運命から救うため、直実に力を貸してほしいと頼むのだが……。声優初挑戦となる俳優・歌手の北村匠海が主人公・直実の声を担当している。この映画の主題歌は3曲あり、OKAMOTO'S、Official髭男dism、Nulbarichが、それぞれ1曲ずつ書き下ろしたことで話題になった。

出演/北村匠海、松坂桃李、浜辺美波、福原遥

公開年/2019年

32位『空の青さを知る人よ』【青春】【恋愛】

長井龍雪、岡田麿里、田中将賀によるチーム「超平和バスターズ」によるオリジナル長編アニメ映画。埼玉県秩父を舞台に、4人の男女の関係を描いた青春恋愛ストーリー。13年前上京をあきらめ地元での就職を選んだあかね。ミュージシャンを夢見る高校生で、あかねの妹・あおい。そして、あかねと別れ音楽の道を選んだ慎之介。なぜか過去からやってきた13年前の慎之介。そんな4人の過去と今、それぞれの抱える思いが複雑に絡みあう。

出演/吉沢亮、吉岡里帆、若山詩音、松平健

公開年/2019年

おすすめの泣けるアニメ映画【ジャンル別】

映画を鑑賞する際、特定のジャンルの作品を好んで見るという方も少なくないでしょう。そこで、今回のランキングに入っている作品を中心に、泣けるアニメ映画を「恋愛」「コメディ」「アクション」「青春」「ファンタジー」「ヒューマン」に分類しました。作品選び時にぜひ活用ください(※作品情報は2023年6月時点のものです)。

恋愛

『君の膵臓をたべたい』

『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

『蛍火の杜へ』

『思い、思われ、ふり、ふられ』

『ハル』

『空の青さを知る人よ』

コメディ

『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ! オトナ帝国の逆襲』

『映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年』

アクション

『ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』

『カールじいさんの空飛ぶ家』

青春

『君の名は。』

『時をかける少女』

『映画 聲の形』

『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』

『言の葉の庭』

『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』

『カラフル』

『リズと青い鳥』

『心が叫びたがってるんだ。』

『HELLO WORLD』

ファンタジー

『天気の子』

『アナと雪の女王』

『おおかみこどもの雨と雪』

『劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」』

『planetarian ~星の人~』

『さよならの朝に約束の花をかざろう』

『若おかみは小学生!』

『岬のマヨイガ』

ヒューマン

『火垂るの墓』

『STAND BY ME ドラえもん』

『ベイマックス』

『この世界の片隅に』

『リメンバー・ミー』

泣けるアニメ映画が楽しめる動画配信サービス

2020年代以降は映画やドラマ、アニメが定額で見放題となる動画配信サービスが一般的となりました。ユーザーは複数の動画配信サービスから自分にあったものを選び、好きなタイミングで視聴するのが当たり前となってきていますが、サービスごとで視聴できる映画やドラマが異なるケースがあります。

そこで、代表的な動画配信サービスで視聴可能な泣けるアニメ映画をまとめましたので参考にしてみてください(※作品情報は2023年2月時点のものです)。

Amazonプライム

『天気の子』

『空の青さを知る人よ』

『おおかみこどもの雨と雪』

『言の葉の庭』

『劇場アニメ「君の膵臓をたべたい」』

Netflix

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

『聲の形』

『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』

『ジョゼと虎と魚たち』

『海辺のエトランゼ』

Hulu

『バケモノの子』

『劇場版DEEMO サクラノオト あなたの奏でた音が、今も響く』

『えんとつ町のプペル』

『この世界の片隅に』

『タッチ3 君が通り過ぎたあとに』

U-NEXT

『心が叫びたがってるんだ。』

『さよならの朝に約束の花をかざろう』

『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』

『時をかける少女』

『サマーウォーズ』

あなたの一番泣けるアニメ映画は何ですか?

今回は、全33作品の泣けるアニメ映画をご紹介しました。感動して涙を流すことは、ストレス解消にも効果があるそうです。お疲れの方も、もやもや続きの毎日を送っている方も、たまにはアニメ映画で思いっきり泣いてみてはいかがでしょうか?

人の温かさにほろりとさせられる作品、ハッピーエンドに泣かされる作品、切なさに思わず涙が出てしまう作品など。「泣ける」と一口に言っても、今回の記事でご紹介したように、さまざまな種類の作品があります。

あなたの今の気持ちにあった泣ける作品を選んで、ぜひご覧になってみてください。

調査時期: 2022年10月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計509人(男性: 371人、女性: 138人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート



