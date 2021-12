22世紀からやって来たネコ型ロボット・ドラえもん。1969年に発表されて以来、50年以上にわたって子どもたちに夢を与えてきました。現在では日本以外の国でも人気のキャラクターとして知られています。

1979年からはテレビ朝日系列でテレビアニメの放映も始まり、現在まで高い人気を誇っています。1980年からは『映画ドラえもん』と題する映画版がほぼ毎年公開されるようになりました。2014年と2020年には3DCGアニメーションでの映画も制作されています。

3DCG作品も含め、現在までで42本の作品が製作されている『ドラえもん』映画。2006年公開の『映画ドラえもん のび太の恐竜2006』からはリニューアルが行われ、ドラえもんを演じる声優も大山のぶ代から水田わさびへと変更になっています。

今回は、マイナビニュース会員の男女519名にアンケートを実施し、『ドラえもん』映画作品の中で、おすすめしたい作品について聞いてみました。

Q:人におすすめしたいと思った『映画ドラえもん』シリーズの作品はありますか?

「はい」(54.7%)

「いいえ」(45.3%)

マイナビニュース会員を対象に調査した結果、約55%がおすすめしたい『ドラえもん』映画があると回答しています。またおすすめ作品を教えてもらったところ、ランキング結果は以下のとおりとなりました。

おすすめしたいドラえもん映画ランキング結果

第1位『STAND BY ME ドラえもん』(2014年公開/16.5%)

第2位『映画ドラえもん のび太の恐竜』(1980年公開/16.2%)

第3位『STAND BY ME ドラえもん 2』(2020年公開/14.1%)

第4位『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(2020年公開/6.0%)

第5位『映画ドラえもん のび太の日本誕生』1989年公開/4.6%)

第6位『映画ドラえもん のび太の恐竜2006』(2006年公開/3.2%)

第7位『映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマル・アドベンチャー~』(2012年公開/2.8%)

第7位『映画ドラえもん のび太の魔界大冒険』(1984年公開/2.8%)

第7位『映画ドラえもん のび太の大魔境』(1982年公開/2.8%)

第7位『映画ドラえもん のび太と鉄人兵団』(1986年公開/2.8%)

第11位『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』(1983年公開/2.5%)

第12位『映画ドラえもん のび太と雲の王国』(1992年公開/2.1%)

第12位『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』(2016年公開/2.1%)

第12位『映画ドラえもん のび太の宝島』(2018年公開/2.1%)

第15位『映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮』(1993年公開/1.8%)

第15位『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』(1985年公開/1.8%)

第17位『映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト』(1991年公開/1.4%)

第17位『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ天使たち~』(2011年公開/1.4%)

第17位『映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記』(1999年公開/1.4%)

第20位『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 ~7人の魔法使い~』(2007年公開/1.1%)

ここからは、なぜこの作品をイチオシに選んだのか、その理由を見ていきます。

1位『STAND BY ME ドラえもん』

(C)2014「STAND BY ME ドラえもん」製作委員会

八木竜一&山崎貴監督が、「さようなら、ドラえもん」「帰ってきたドラえもん」「のび太の結婚前夜」など原作コミックス中の7作品をもとにして、3DCGアニメーション化。「泣けるドラえもん」と話題になり大ヒットを記録したした。

出演/水田わさび、妻夫木聡、大原めぐみ、かかずゆみ

監督/八木竜一、山崎貴

公開年/2014年

・「他のドラえもんシリーズとは違い、何か特別なイベントが行われるわけではないが、日常の中で描かれるドラえもんたちの物語がすごく感動的だった」(38歳男性/フードビジネス(洋食) /その他・専業主婦等)

・「ドラえもんの映画はあまり見ないのだがこれは見てほしい」(59歳男性/建設・土木/建築・土木関連技術職(設計・施工・設備・研究開発他)

・「泣きたいときや人生に疲れたときの支えになりますよ」(45歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「3Dになって、よりおもしろかった」(48歳女性/その他/その他・専業主婦等)

・「最近でいちばんのヒット作品だと思う」(49歳女性/その他/その他・専業主婦等)

2位『映画ドラえもん のび太の恐竜』

1980年に制作された記念すべき『映画ドラえもん』第1作。首長竜の卵の化石を発掘したのび太は、タイムふろしきでその卵をかえす。生まれた恐竜の赤ちゃんにピー助と名付け、ピー助ものび太とドラえもんになつくのだが……。

出演/大山のぶ代、小原乃梨子、野村道子、肝付兼太、たてかべ和也

監督/福富博

公開年/1980年

・「のび太が、子どもなりに恐竜を守ろうと必死になる姿に感動します」(44歳女性/その他/その他・専業主婦等)

・「子どものときに見た印象が忘れられなくて今でも最高でした」(52歳男性/輸送用機器(自動車含む)

・「タイムワープものが好きで、ロマンがあった」(56歳男性/その他金融/営業関連 )

・「ドラえもんのよさが凝縮している映画なので」(59歳女性/その他/その他・専業主婦等)

3位『STAND BY ME ドラえもん 2』

八木竜一&山崎貴監督の3DCGアニメ版第2弾。原作のなかでも名作として知られるエピソード「おばあちゃんのおもいで」をベースに泣けるストーリーが展開する。大人になったのび太を妻夫木聡が、おばあちゃんを宮本信子が演じている。

出演/水田わさび、木村昴、関智一、宮本信子

監督/八木竜一 共同監督/山崎貴

公開年/2020年

・「ストーリーがよすぎます。泣けてくるエピソード満載で超おススメです」(49歳男性/ソフトウェア・情報処理/営業関連 )

・「まず、何と言っても歌がいいです。大人が見ても入り込めるストーリーですし、やさしい気持ちになれる映画です」(59歳女性/官公庁/事務・企画・経営関連)

・「とてもノスタルジックな気分にさせてくれるので大人も満足できる内容です」(53歳女性/その他/販売・サービス関連)

4位『映画ドラえもん のび太の新恐竜』

「ドラえもん」の連載開始から50周年、さらに「映画ドラえもん」シリーズ第1作公開から40年となる2020年に公開された、記念すべきシリーズ第40作。川村元気の脚本で、双子の恐竜とのび太との出会い、そして別れを描く。ゲスト声優として木村拓哉が登場している。

出演/水田わさび、木村拓哉、渡辺直美、神木隆之介

監督/今井一暁

公開年/2020年

・「恐竜の子ども時代がとてもかわいいから」(37歳男性/流通・チェーンストア/販売・サービス関連(小売・フード・旅行・ホテル・エステ他) )

・「ドラえもんと恐竜は、切っても切り離せない」(51歳男性/商品取引/その他・専業主婦等)

・「劇場版オリジナルのストーリー」(42歳男性/コンピュータ機器/メカトロ関連技術職(電気・電子・半導体・機械他) )

5位『映画ドラえもん のび太の日本誕生』

タイムマシンに乗って7万年前の旧石器時代の日本に来たのび太たちは、その時代に生きるヒカリ族とクラヤミ族の戦いに巻き込まれる。原作者である藤子・F・不二雄が脚本を担当している。シリーズ第10作として1989年に公開された。

出演/大山のぶ代、三ツ矢雄二、松岡洋子、二又一成

監督/芝山努

公開年/1989年

・「子どもの時みて勉強になったので」(40歳男性/流通・チェーンストア/営業関連)

・「たくさんあるなか記憶に残っているから」(47歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/技能工・運輸・設備関連)

・「原始時代まで戻って日本を作るというテーマが壮大で、自然などの描写も素晴らしかったため」(42歳男性/食品/営業関連)

6位『映画ドラえもん のび太の恐竜2006』

シリーズ第1作『のび太の恐竜』をリメイクした2006年公開のシリーズ第26作。主要キャラクターの声優一斉交代後、初めての映画となった。新たな研究結果を受け、最新の学説にあわせ恐竜の描写を変更している。フタバスズキリュウであるピー助の声を神木隆之介が担当。

出演/水田わさび、神木隆之介、船越英一郎、劇団ひとり

監督/渡辺歩

公開年/2006年

・「恐竜の子どもがかわいくて癒された」(37歳男性/農林・水産/建築・土木関連技術職)

・「奇想天外なストーリーはおもしろいし、感動するところもあって子どもに見てほしい」(56歳女性/その他/その他・専業主婦等)

・「ピー助とのび太の絆がよかったから」(48歳女性/その他/その他・専業主婦等)

7位『映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマル・アドベンチャー~』

2012年というドラえもん誕生100年前を記念して制作されたオリジナルストーリーによるシリーズ第32作。絶滅動物を保護する奇跡の島を訪れたのび太たち一行。のび太とそっくりな少年・ダッケと出会い、楽しい時を過ごしていた。そこに絶滅動物を守る黄金のカブトムシ“ゴールデンヘラクレス”を狙う悪の商人が現れ……。

出演/水田わさび、山寺宏一、鈴木福、小栗旬

監督/楠葉宏三

公開年/2012年

・「どれもオススメで選べなかったけどこれが一番好き」(43歳女性/その他/その他・専業主婦等)

・「脚本がたいへんよくできていた」(56歳男性/その他/その他・専業主婦等

7位『映画ドラえもん のび太の魔界大冒険』

魔法に憧れるのび太は「もしもボックス」を使って現実世界を“魔法が使える世界”に変えてしまう。魔法の世界となった地球を滅ぼそうと、魔界の悪魔たちが接近してきて……。1984年に制作されたシリーズ第5作。

出演/大山のぶ代、小山茉美、中村正、上田敏也

監督/芝山努

公開年/1984年

・「初めてドラえもんの映画を見て感動したから」(43歳男性/物流・倉庫/技能工・運輸・設備関連)

・「最高傑作と巷でいわれているが、まったくそのとおりだと思う」(45歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

7位『映画ドラえもん のび太の大魔境』

のび太が空き地で拾った野良犬・ペコの正体は、バウワンコ王国の王子だった。アフリカにあるバウワンコ王国では犬が独自の進化をとげ文明を築いているという。のび太たちはペコとともに王国に向かう。しかし王国は大臣のダブランダーに支配され、人間界への侵略を始めようとしていた……。1982年制作のシリーズ第3作。

出演/大山のぶ代、白川澄子、清水マリ、滝口順平

監督/西牧秀夫

公開年/1982年

・「終盤でハラハラさせられる場面があり、それをどう逆転するか、の部分がとてもよかった」(41歳男性/その他/事務・企画・経営関連)

・「子どもから大人まで見て楽しめるから」(46歳男性/物流・倉庫/技能工・運輸・設備関連)

7位『映画ドラえもん のび太と鉄人兵団』

巨大なロボットの足を拾ったのび太たち。そのロボットは、地球制服をたくらむロボット惑星メカトピアから送り込まれたものだった。のび太たちは、地球に襲来したロボット兵団を迎え撃つため、鏡の中での世界に誘い込む。映画ドラえもん史上最もハードな戦いが展開する、1986年制作のシリーズ第7作。

出演/大山のぶ代、山本百合子、三ツ矢雄二、田中康郎

監督/芝山努

公開年/1986年

・「戦闘ロボットものの要素が取り入れられていておもしろかった」(52歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「巨大ロボットものでワクワクした記憶があるので」(45歳男性/東京都/その他/その他・専業主婦等)

11位『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』

海底にキャンプに出かけたのび太たちは、海底人の国・ムー連邦に暮らすエルと仲良くなる。そのとき、かつてムー連邦と敵対していた海底国家アトランティスに残された鬼岩城のコンピューター「ポセイドン」が作動し、ムー連邦へ攻撃を始めた……。ムー大陸、アトランティス大陸といった失われた超古代文明の情報などが盛り込まれた、スケールの大きな一作。シリーズ4作目として1983年に制作された。

出演/大山のぶ代、喜多道枝、大宮悌二、富田耕生

監督/芝山努

公開年/1983年

・「バギーちゃんとの絆が泣けた」(46歳女性/設備工事/事務・企画・経営関連)

12位『映画ドラえもん のび太と雲の王国』

のび太たちが雲の上で天国のような夢の王国作りをして遊んでいるうちに、本当の天上人と出会う。天上人は地上の人間が環境を破壊したとして、地上を大洪水で沈めようとしていた……。藤子・F・不二雄自らが脚本を務めた1992年制作のシリーズ第13作。

出演/大山のぶ代、伊藤美紀、村山明、加藤正之

監督/芝山努

公開年/1992年

・「久々に見たドラえもんの映画で、ふたたびハマるきっかけになったから」(29歳女性/その他/営業関連)

12位『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』

7万年前の日本へ家出したのび太たち。原始時代の世界を満喫して現代に帰ってきたが、時空乱流に巻き込まれたククルという少年も現代にやってきていた。のび太たちはククルから、彼が属するヒカリ族が精霊王ギガゾンビとクラヤミ族に襲われたという話を聞き、ふたたび7万年前の世界へ向かう……。1989年の『のび太の日本誕生』をリメイクした2016年のシリーズ第36作。

出演/水田わさび、白石涼子、小島よしお、棚橋弘至、真壁刀義

監督/八鍬新之介

公開年/2016年

・「ドラえもんたちの仲間になりたいと思える魅力的な冒険ドラマ」(43歳男性/官公庁/公共サービス関連)

12位『映画ドラえもん のび太の宝島』

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

のび太たちはスティーブンソンの児童文学「宝島」に影響され、宝島を探す旅に出るが、しずかが海賊にさらわれてしまう。のび太たちは海で海賊船から逃げてきた少年フロックと出会い、しずかを救うため海賊船へ向かう……。『君の名は。』などで製作を担当した川村元気が脚本を担当した2018年制作のシリーズ第38作。

出演/水田わさび、大泉洋、長澤まさみ、高橋茂雄

監督/今井一暁

公開年/2018年

・「家族、夢、愛といったメッセージ性が伝わってくる逸品だと思います」(59歳男性/教育/事務・企画・経営関連)

15位『映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮』

すべてのものがブリキでできたオモチャの島・ブリキン島を訪れたのび太とドラえもん。のび太がいない間に、ドラえもんがさらわれてしまう。チャモチャ星を乗っ取ろうとするロボットがドラえもんを誘拐したと気づいたのび太たちは、ドラえもんを助けるためにチャモチャ星へ向かう。藤子・F・不二雄が脚本を手がけた、1993年のシリーズ第14作。

出演/大山のぶ代、中庸助、皆口裕子、大木民夫

監督/芝山努

公開年/1993年

・「ブリキの迷宮が楽しかった」(36歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)

15位『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』

地球にやって来た小さな宇宙人パピに出会ったドラえもんたち。パピはピリカ星の大統領で、反乱軍から追われて地球に逃げてきたのだった。小さな星ピリカと地球を舞台に大冒険を繰り広げるドラえもんたちを描く1985年制作のシリーズ第6作。藤子不二雄が脚本を担当している。

出演/大山のぶ代、潘恵子、八名信夫、屋良有作

監督/芝山努

公開年/1985年

・「のび太たちのやさしさや勇気が感じられて感動する」(43歳男性/その他/その他・専業主婦等)

17位『映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト』

しずかは絵本の世界に入れるひみつ道具を使って「アラビアンナイト」の世界に入り、そのまま取り残されてしまった。ドラえもんたちはしずかを探すためにタイムマシンで794年のアラビアへ向かうが、四次元ポケットを取られてしまい……。藤子・F・不二雄が脚本を手がけた1991年制作のシリーズ第12作。

出演/大山のぶ代、阪脩、松島みのり、加藤精三

監督/芝山努

公開年/1991年

・「スケ-ル感が他を圧倒」(58歳男性/その他の電気・電子関連/メカトロ関連技術職)

17位『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ天使たち~』

1986年の『のび太と鉄人兵団』をリメイクした2011年のシリーズ第31作。のび太たちは地球征服のためにロボット星・メカトピアから送り込まれたロボットを拾う。最初は地球人を見下していたそのロボットはドラえもんたちと行動を共にするうち、人間に友情を抱くようになっていく……。

出演/水田わさび、沢城みゆき、加藤浩次、福山雅治

監督/寺本幸代

公開年/2011年

・「ドラえもん映画で一番泣けたから」(47歳男性/物流・倉庫/販売・サービス関連)

17位『映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記』

「ドラえもん」の映画・テレビ20周年記念作品として1999年に制作されたシリーズ第20作。謎のUFOに連れ去られてしまったジャイアンとスネ夫。ドラえもん、のび太、しずかはUFOを追い、宇宙少年騎士団のリアンたちと出会う。

出演/大山のぶ代、白石冬美、野沢雅子、内海賢二

監督/芝山努

公開年/1999年

・「宇宙を題材にしたテーマで楽しめたから」(44歳男性/コンピュータ機器/IT関連技術職)

20位『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 ~7人の魔法使い~』

1984年の『のび太の魔界大冒険』をリメイクした2007年のシリーズ第27作。ミステリー作家の真保裕一が脚本を担当している。のび太は「もしもボックス」を使い、魔法の使える世界に変えてしまう。地球に流れ星が落下し、ドラえもんたちは悪魔に襲われたところを美夜子という少女とその父親の満月牧師に助けられるが……。

出演/水田わさび、相武紗季、久本雅美、河本準一

監督/寺本幸代

公開年/2007年

・「一番、ドラえもんが活躍するから」(56歳男性/その他メーカー/営業関連)

おすすめしたいドラえもん映画ランキングのまとめ

マイナビニュース会員におすすめのドラえもんの映画について質問した結果、1位となった作品は2014年に3DCGを用いて制作された『STAND BY ME ドラえもん』(16.5%)でした。僅差で2位になったのは1980年に制作されたシリーズ第1作『映画ドラえもん のび太の恐竜』(16.2%)。そして3位は『STAND BY ME ドラえもん 2』(14.1%)、4位に『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(6.0%)、5位が『映画ドラえもん のび太の日本誕生』(4.6%)という結果になっています。

1位の『STAND BY ME ドラえもん』は「ドラ泣き」というキャッチコピーで有名なドラえもん作品初の3DCG作品です。青年期ののび太の声を妻夫木聡が演じています。原作の絵柄をCGで見事に再現していることでも話題になりました。

2位の『映画ドラえもん のび太の恐竜』は記念すべき『映画ドラえもん』の第1作。2006年に現在の声優でリメイクも作成された、今でも人気の高い作品です。恐竜のピー助との友情と別れを軸にしたこの作品は、後の『映画ドラえもん』のベースとなっています。

3位の『STAND BY ME ドラえもん 2』は原作屈指の感動エピソードである「おばあちゃんのおもいで」を映画化した作品。おばあちゃん役を『マルサの女』『お葬式』などで知られる女優、宮本信子が演じています。

4位の『映画ドラえもん のび太の新恐竜』は1作目の『映画ドラえもん のび太の恐竜』をベースに、新たに完全オリジナルストーリーで描いた一作。映画40作目、漫画ドラえもんの連載開始から50年となるメモリアルイヤーの2020年に公開されました。

5位の『映画ドラえもん のび太の日本誕生』は7万年前の日本を舞台にした作品。家出がきっかけでおこる時空を超えた冒険譚です。『映画ドラえもん』シリーズの中で、原作者の藤子・F・不二雄が初めて脚本を担当した1989年の作品で、2016年にはリメイクもされています。

6位以下にも、人気の名作がずらりと並んでいます。テレビアニメ放映の1年後、1980年から始まった『映画ドラえもん』シリーズ。ドラえもんたちが繰り広げるテレビ版とはひと味違うスケールの大きな冒険は、40年以上の長きにわたり、人々から愛されています。現在の40代以下の日本人は、誰もが『映画ドラえもん』シリーズを観たことがあると言っても過言ではないかもしれません。

声優陣の変更などもありましたが、ドラえもんたちが私たちに見せてくれるすこしふしぎで夢のあふれる世界観はいつまでも変わらないもの。さらに、近年の『ドラえもん』映画は設定もより複雑になり、深い人間ドラマや親子愛なども盛り込まれています。

「昔ドラえもんを見ていたけれど、今は見なくなってしまった」という大人にもぜひ見てほしい『ドラえもん』映画。このランキングを参考に、気になる作品をご覧になってみてはいかがでしょうか。

調査時期: 2021年9月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計519人(男性: 384人、女性: 135人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート