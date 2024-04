映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』(公開中)の本編映像が、26日にTikTokで公開された。

■映画『ゴジラxコング』、本編映像がTikTokで世界初解禁

今回、同作の日本公開を記念して、怪獣たちによる極限の“無重力バトル”シーンを切り取った本編映像をTikTokで世界初解禁。

予告映像で大きな話題を集めた「爆走シーン」の続きとなる約1分間の本編映像となっており、ゴジラとコング、そして最悪の敵・スカーキングと謎めいた最強の敵・シーモが、互いを目掛けて爆走し、激突する。すると、地下世界で重力波が発生し、無重力状態になり空中に投げ出された4体の怪獣たちは、天地が目まぐるしく逆転する中で、かつてない“無重力バトル”を繰り広げる。









(C)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.