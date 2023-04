「ご心配をおかけしました」は、ビジネスシーンにおいて謝罪するときによく使う言葉の一つです。社会人であれば誰でも一度は使う機会があると言っても過言ではないフレーズなので、正しい使い方を覚えておきましょう。

本記事では、「ご心配をおかけしました」の意味や使い方・例文を解説するとともに、類語・言い換え表現や英語表現についても紹介します。

「ご心配をおかけしました」の意味とは?

「ご心配をおかけしました」は、ビジネスシーンで謝罪するときによく使うフレーズです。

「心配」は「先のことや成り行きを気にかけて悩む」や「心を配り、面倒をみる」という意味を持ちます。「かける(掛ける)」にはさまざまな意味がありますが、心情に対して使用する場合は「心や気に留める」という意味です。

つまり「ご心配をおかけしました」は、こちら側が原因で心や気に留める時間を作らせてしまったことを詫びる気持ちを表します。

なお、「ご心配」「おかけ」どちらも敬語表現にあたるので、目上の人に使っても問題ありません。

「ご心配をおかけしました」の使い方

「ご心配をおかけしました」は、主に職場や取引先に心配や迷惑をかけてしまったことを謝罪する際に使います。「ご心配をおかけしました」のみでも使えますが、「ご心配をおかけし申し訳ございませんでした」といったように、さらに謝罪の言葉を添えて使うことが多いです。

また、メールだけでなく口語でも使える言い回しで、口語の場合は挨拶のような使い方もできます。例えば、仕事を数日休んだあと出社して初めて上司に会ったときに開口一番「ご心配をおかけしました。実は○○で~」などがよくある使い方です。

ビジネスで使える「ご心配をおかけしました」の例文

ここでは、ビジネスシーンで使える「ご心配をおかけしました」の例文を紹介していきます。正しい使い方を確認しておきましょう。

上司に使う場合

・この度はご心配をおかけしました。明日は業務に復帰いたしますので、よろしくお願いいたします。

・こちらの件については既に対応済みです。ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。

・ご心配をおかけして申し訳ございません。ただいま改善に向けて対応しております。あらためて進捗報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。

取引先に使う場合

・システムの不具合により、ご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

・突然の担当変更で、ご心配をおかけしており申し訳ございません。

・ご心配をおかけしている件につきましては、現在緊急対応を行っております。

口語で使う場合

・ご心配をおかけしました。今日からまたよろしくお願いします。

・昨日はご心配をおかけしてすいませんでした。もうすっかり元気です。

・A社の件ご心配おかけしましたが、もう大丈夫そうです。

「ご心配をおかけしました」の類語・言い換え表現

「ご心配をおかけしました」と同じような意味合いの言葉や、言い換え表現として使える言葉など類語を紹介していきます。

ご迷惑をおかけしました

「ご迷惑をおかけしました」は、ビジネスシーンで誰かに迷惑をかけてしまったことを謝罪する際に使う言葉です。「ご心配をおかけしました」よりも謝罪のニュアンスが強いので、相手に損失を与えてしまったときなど、本当に申し訳ないという気持ちが強いときは、「ご迷惑をおかけしました」を使いましょう。

【例文】

・この度はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

・ご迷惑をおかけしたこと、心よりお詫び申し上げます。

ご配慮

「ご配慮」は、ビジネスシーンで相手の気遣いや取り計らいに対して感謝を伝える際に使う言葉です。例えば、迷惑をかけたにもかかわらずこちらの事情を汲んで許してくれたときなどに使うことができます。

【例文】

・この度はご配慮いただきありがとうございます。

・田中さんのご配慮に感謝を申し上げます。

お心遣い

「お心遣い」も、「ご配慮」と同じく相手の気遣いや取り計らいに感謝を示したいときに使う言葉です。「ご配慮」の言い換え表現としても使えますが、「ご配慮」の方がよりかしこまった言い方なので、相手や状況に応じて上手く使い分けましょう。

【例文】

・突然のご依頼となり申し訳ございません。お心遣いいただきありがとうございます。

・みなさまのお気持ち、お心遣いに大変感謝しております。

「ご心配をおかけしました」の英語表現

「ご心配をおかけしました」を英語で言いたい場合は、以下のような表現を使うといいでしょう。

・I'm sorry for worrying you.(ご心配をかけて申し訳ありません)

・Thank you for worrying about me.(心配してくれてありがとう)

「I'm sorry for~」はビジネスシーンでも使えますが、やや軽いニュアンスなので謝罪の場合はveryなどを付け加えましょう。また「I‘m」よりも「Iam」とした方がより丁寧な印象です。

「ご心配をおかけしました」を正しく理解して使おう

「ご心配おかけしました」の正しい使い方や例文などを紹介してきました。

ビジネスでは誰しも心配をかけてしまうことが必ずありますが、このようなときに丁寧な言い回しで気持ちを伝えられるかどうかで、その後の印象が変わってきます。

何か相手に心配をかけてしまったときは、ぜひ今回紹介した内容を参考に「ご心配をおかけしました」を活用してみてください。