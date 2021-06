「重ねてお礼申し上げます」は、ビジネスシーンでも違和感なく使える丁寧な言葉です。目上の人にも使え、正しい用法を覚えれば相手に好印象を与えられるでしょう。

本記事では、「重ねてお礼申し上げます」の意味や使い方、ビジネスメールにおける例文などについて、くわしく解説します。「重ねてお礼申し上げます」の類語や英語表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

「重ねてお礼申し上げます」は、「もういちどお礼を言わせていただきます」という意味の言葉です。繰り返し感謝の気持ちを表すという意味合いが含まれるので、「お礼を申し上げます」よりも丁寧な表現として使えます。

「重ねてお礼申し上げます」の言葉を分解して意味を見てみましょう。

「申し上げます」には「うやうやしくいう」というニュアンスがあるため、目上の人や敬意を払うべき相手に対する感謝の言葉としても使えます。

「重ねてお礼申し上げます」はセミフォーマルな表現なので、目上の人に送るビジネスメールにも使えます。「重ねて」という言葉には「何度も」「繰り返し」という意味があるため、「心よりお礼申し上げます」よりも丁寧です。

異動や退社などの特別なシーンで、お世話になった相手にお礼をするときには「重ねてお礼申し上げます」を使うといいでしょう。

なお、「○○いただき、ありがとうございます」はカジュアルな表現になるので、距離の近い上司や先輩に対してだけ使うようにしてください。

上記のように、お礼の表現はそれぞれ意味合いや感謝の程度が異なるので、気持ちを伝えたい相手に応じて使い分けることが大切です。

「重ねてお礼申し上げます」を実際にどのように使うか、例文を紹介します。

■ビジネスシーンでの使用例

文頭や本文中で感謝の気持ちを示していれば、文末で「重ねてお礼申し上げます」が使えます。文頭で「重ねてお礼申し上げます」を用いると不自然になるので注意が必要です。

就活のお礼メールにも「重ねてお礼申し上げます」が使えます。上記例のように「重ねて〇〇のお礼を申し上げます」という使い方でも間違いではありません。

■プライベートでの使用例

「重ねてお礼申し上げます」はプライベートなお礼メールにも使えます。文中では単に「ありがとうございました」とだけ書くのではなく、「何に対してのお礼なのか」を具体的に伝えてから「重ねてお礼申し上げます」へとつなげましょう。

「重ねてお礼申し上げます」と同じく、目上の人に対して使える丁寧な表現の類語を紹介します。

「深く感謝申し上げます」は、「心の底から強く感謝している」という意味の言葉です。「重ねてお礼申し上げます」の代わりとしてそのまま使えます。失礼のないお礼の挨拶なので、目上の人や取引先へのメールに用いることも可能です。

「深謝(しんしゃ)」とは、「深く感謝すること」や「丁寧に詫びること」を意味する言葉です。お礼状やビジネスメールなどで深い感謝を示したいときなどに使います。改まった場面などで目上の人に使っても問題ありません。

「拝謝(はいしゃ)」は、感謝の気持ちを表す謙譲語です。話し言葉として使われるケースは少なく、主にお礼状やビジネスメールで使われます。

「拝謝申し上げます」は「重ねてお礼申し上げます」とは異なり、文頭や文中でも使えます。

「重ねて御礼申し上げます」の英語表現は「Thank you again.」です。英文でも感謝の文章を書き連ねたあとで、文末に「Thank you again.」と書きます。

・Thank you for your cooperation the other day. Thanks to you, we were able to hold the event. Thank you again.(先日はご協力いただきありがとうございました。おかげさまでイベントを開催することができました。重ねてお礼申し上げます)