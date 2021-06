相手に何か渡すとき、どんな言葉を添えていますか? 「どうぞ」だけではビジネスシーンでは味気ないですよね。そんなときに使えるのが「お納めください」という言葉。今回はこの言葉を深堀りします。大人としてふさわしい表現方法を身に付けましょう。

何かを手渡す場合の表現方法を知っておきましょう

「お納めください」の意味

「お納めください」は「納める」に「お~ください」と丁寧語を組み合わせた敬語。相手に何かを渡すときに添える言葉です。

そもそも「納める」にはどのような意味があるのでしょうか。

きちんと決まった場所に収納する

お金や物品を受け取り自分のものにする

渡すべきお金や物品を受け取るべき相手に渡す

乱れているものを納め、落ち着いた穏やかな状態にする

これらの意味を持つ「納める」を「お納めください」と表現するのは、どんなシーンなのでしょうか。

「お納めください」を使うシーン

よく使うのは、得意先への手土産やお中元、お歳暮など、日ごろの感謝をこちらから伝えたいときです。

相手が受け取るのを少しためらいそうなとき、その気持ちに先回りしてこちらから「どうぞ受け取ってください」と促せば、相手も受け取りやすくなるでしょう。「お納めください」はちょっとした気配りの言葉なのです。

ビジネスシーンで

「お納めください」は上司や取引先の担当者など、敬語で話す相手に対して使える表現です。「先日は大変お世話になりました」「ほんの気持ちですが」などの表現を加えると、よりかしこまった言い回しになります。

「ほんの気持ちですが記念品をご用意しましたので、どうかお納めください」

「ささやかながらお祝いの品をお送りいたしましたので、お納めください」

「粗品ではございますが感謝の気持ちですので、遠慮なくお納めください」

上記に加え、「つまらないものですが、どうぞお納めください」という表現もあります。昔から使われていた表現ですが、「つまらないもの」が謙遜の意味合いが強く、現代にはそぐわないという風潮も。あまり聞かなくなりました。

神社や香典を渡すとき

前述したように、「納める」には「渡すべき金品を受け取るべき相手に渡す」という意味があります。神社や寺などで、神様のご加護に感謝して金品を差し出すときに「お納めください」と言葉を添えます。具体的には以下のようなものが該当します。

初穂料:神社で初穂や初物の代わりとして神様にお供えする金品

お布施:お寺などで仏事を営んでもらった謝礼

香典:死者の霊にお香やお花の代わりに供えるお金

結婚式ではNG!

ただし注意が必要なのは、結婚式などおめでたい席で渡すご祝儀です。ここでも「お納めください」と言って渡してしまいそうですが、これはNG。「納める」には「物事を終わらせる」という意味もあるので不吉だと感じる人もなかにはいます。ご祝儀を渡す際は避けましょう。

謝罪したいとき

「納める」には「乱れているものをおさめ、落ち着いた穏やかな状態にする」という意味もあります。こちらもあわせて押さえておきましょう。

「お詫びの気持ちとして、心ばかりではございますがどうぞお納めください」

「この度は多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。失礼かとは存じますが、なにとぞお納めくださいますようお願いいたします」

「お納めください」を使わないシーン

丁寧な表現である「お納めください」ですが、使うのにふさわしくないこともあります。具体的に見ていきましょう。

親しい人や部下に対して

「お納めください」は尊敬語のため、親しい間柄の人や目下の相手に使うと不自然です。

誤:(部下に対して)こちらをお納めください

正:(部下に対して)こちらを受け取ってください

ビジネス文書を送るとき

見積書など、相手に内容の確認までしてほしいときは、「納める」ではなく「査収する」「確認する」などを使います。受け取るだけでなく、「しっかり確認してくださいね」というメッセージにもなります。

誤:見積書を添付しました。どうぞお納めください。

正:見積書を添付しました。どうぞご査収ください。

給料や商品代金などに対して

「お納めください」は、感謝の気持ちをプラスアルファで伝えたいときに使います。あらかじめ金額が定められた給料や月謝、商品代金などは「支払う」が適しています。

誤:今月の給料です。お納めください。

正:今月の給料をお支払いします。

「お納めください」の類語表現

ここでは、「お納めください」の類語表現をご紹介します。

ご査収ください

「査収(さしゅう)」は、金品や書類などを受け取り、よく内容を確かめるという意味です。

提案書をご用意しました。なにとぞご査収ください。

ご笑納ください

「笑納(しょうのう)」は文字通り、どうぞ笑って受け取ってくださいという意味です。謙遜の気持ちが強く、「たいしたものではないから、軽い気持ちで受け取ってくださいね」というニュアンスが込められています。

差し出がましいようですが、先日完成した本をお送りいたします。どうぞご笑納ください。

お受け取りください

シーンを選ばず使えるのが「お受け取りください」という表現です。何を言おうか迷ったら、ひとまずこの言葉を選んでおけば間違いありません。

入り口で案内状をお受け取りください。

ご受納ください

「受納(じゅのう)」は「納める」とほぼ同義です。かしこまった表現なので、メールなどの文章で用いられるケースが多くみられます。

お見舞品をお送りいたしましたのでご受納ください。

「お納めください」と言われたときの返答方法

「お納めください」と何かを差し出されたら、「頂戴いたします」と返事しましょう。「ありがたく頂戴いたします」「お心遣いありがとうございます」とすれば、さらに丁寧な表現になります。さらっとよどみなく返せたら、ビジネスパーソンとしての格も上がるでしょう。

「頂戴いたします」

「ありがたく頂戴いたします」

「お心遣いありがとうございます」

金品や書類の受け渡しは対面ばかりではありません。郵送やメールなどで受け取った際は、いち早く以下のように相手に伝えるのがマナーです。

「確かに受け取りました」

「ご送付いただきありがとうございました」

「お納めください」の英語表現

「お納めください」の英語表現は「Please accept it.」です。「it」のには「our gift」「small present」など、具体的な言葉を当てはめることもできます。

また、「I hope you like it.(気に入ってくれるといいのですが)」も「お納めください」と似た意味で用いられます。

より丁寧な表現にしたいときは、「Would you please accept our gift?(贈り物をお受け取りいただけますか?)」というように、文頭に「Would you~」と付けましょう。

なお、類語表現にあった「ご査収ください」は「Please have a look.」「Please check the documents.」などに言い換えられます。

「I hope you'll like it.」を付ければ、より丁寧な表現に

「お納めください」は気配りの表現!

「お納めください」は、相手に感謝の気持ちを伝えたいとき、金品や書類に添えて使う言葉です。相手が受け取るのをためらってしまうような場合も、「受け取ってください」と促すことができます。神社や寺などでも使われますが、結婚式で使うのは避けましょう。

「ありがたく頂戴します」という返答とセットで覚えておけば、ビジネスシーンで大人のふるまいができますよ。