「ご笑納ください」は、お歳暮や内祝いなど贈り物をする際に使う表現のひとつです。しかし、使う相手や場面に気をつけないと失礼にあたります。

本記事では「ご笑納ください」の意味や正しい使い方を解説します。また、受け取ったときの返事の仕方や、「ご笑納ください」の言い換え表現や英語表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

「ご笑納ください」は「ごしょうのうください」と読み、接頭辞の「ご」、名詞の「笑納」、補助動詞の「ください」を組み合わせた言葉です。

ここでは、「ご笑納」と「ご笑納ください」の意味を分けて紹介します。

「笑納」は「笑って納める」という意味を持ちます。品物を差し出すとき、「つまらないものを贈る」というへりくだった表現です。

「ご笑納ください」は笑って納める・つまらないものを贈るという意味の「ご笑納」に、何かをお願いするときの補助動詞である「ください」が合わさっています。

そのため「つまらないものですが、どうぞ笑顔で納めてください」や「大したものではありませんが、笑って受け取ってください」という意味の言葉です。

「つまらないもの」という前置きがあるため、仕事などで使う書類や資料を渡すときには使いません。お中元やお歳暮などお世話になっている人への感謝の気持ちを贈るときに使用しましょう。

「ご笑納ください」は一般的に書き言葉として使用され、品物を贈る際など手紙に添える一文として使えます。

また、贈り物がないのに手紙に「ご笑納ください」と添えるのは間違いです。手紙だけの場合は「つまらない内容ですが、笑って見てください」という意味の「ご笑覧ください」を使います。

「ご笑納ください」はあくまでも、品物があるときに使用する言葉ということを覚えておきましょう。

「ご笑納ください」は品物を贈る際にへりくだって使う表現ですが、使い方には注意が必要です。ここでは、「ご笑納ください」を使わない方がいい相手や場面を紹介します。

「ご笑納ください」は謙譲語でもある「ご」や丁寧語の「ください」が付いていますが、「笑って納める」という「笑納」によって軽い表現に仕上がっています。そのため親しみを感じさせる一方で、軽々しい印象を与えてしまう可能性もあります。

失礼だと感じられてしまう場合もあるので、目上の人や上司に使うのは避けた方が無難でしょう。

自分が働く企業の得意先や取引先は大切な存在です。たとえ親しい間柄でもどのような印象を受けるかは相手次第なので、「ご笑納ください」を使って失礼な人だと思われないためにも、ビジネスシーンでの使用は控えた方がいいでしょう。

「ご笑納ください」の「つまらないものですが、どうぞ笑顔で納めてください」という意味を謝罪のときに使うのは不適切です。大変失礼にあたり、相手をより怒らせてしまう可能性が高くなります。

「ご笑納ください」は「つまらないもの」というニュアンスも含んでいるため、相手の顔が写っている写真を贈るときに使うのはやめましょう。相手の写った写真を「つまらないもの」扱いすることになり、大変失礼にあたります。

目上の人や上司、取引先との会食やゴルフコンペで写した集合写真などを品物と一緒に贈るときは、使用しないように気をつけましょう。

「ご笑納ください」はビジネスシーンで使うと失礼な印象を与えてしまう可能性があるので、友人や同僚など気心のしれた相手に対して使用するようにしましょう。

ここでは、「ご笑納ください」の使い方の例文と、「ご笑納ください」が書かれた手紙をもらったときの返事について解説します。

「ご笑納ください」は贈り物に関して言及したあと、文の最後に加えます。

<例文>

品物をもらう立場で、相手から「ご笑納ください」を使われた場合は、相手が品物を選んだり用意したりした努力や気持ちを受け止める返事が好ましいです。

「ご笑納ください」は贈り主が相手を立てるために使った言葉なので、真に受けず感謝の気持ちを書きましょう。

<例文>

「ご笑納ください」の言い換え表現を紹介します。相手や場面を選ぶ「ご笑納ください」が使えない場合のために覚えておきましょう。

「お納めください」は贈り物をする際、相手に敬意を表す表現です。目上の人や上司、取引先にも使えるためビジネスシーンでもよく聞かれます。また、謝罪するときにも使用可能なため、改まった場面で使うといいでしょう。

「お受け取りください」も、相手に敬意を表す表現です。「受け取る」という表現が「納める」よりも強い印象のため、品物の受け取りを強く促す言葉となります。

目上の人や上司、取引先にも使用できるため、ビジネスシーンでは「ご笑納ください」の代わりに「お受け取りください」を使いましょう。

「ご笑味ください」は「ごしょうみください」と読みます。「笑い草のひとつとして食べてください」という意味のため、食べ物や飲み物を贈るときに使用可能です。謙遜の気持ちを表現でき、目上の人や上司などにも使えます。

ただし、同じ読み方の「ご賞味ください」と混同される恐れがあるため、手紙に添える書き言葉として使いましょう。また、「笑う」という文字があるため、謝罪など改まった場面では使わないように気をつけてください。

「お召し上がりください」も食べ物や飲み物を贈るときに使えます。相手にお茶を出し、その場で飲んでもらうときなどにも使える汎用性の高い表現です。

「ご笑納ください」は英語でどう表現するのか、いくつか例文を見てみましょう。

<例文>

Please accept this little something.(こちらの小さな品を受け取ってください。)

It's just a token of my gratitude. I hope you enjoy it.(ほんの感謝の印です。どうぞご笑納ください。)