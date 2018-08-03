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「Osaka Metro」の最新情報・話題まとめ

大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)の最新ニュース・コラムを紹介します

2019年04月02日(火)

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「大阪メトロ」1周年、御堂筋線30000系に記念ヘッドマーク掲出など

鉄道 04/02 22:28

2019年03月22日(金)

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「大阪メトロ」乗り放題「ゴールデンウィーク3dayチケット」発売

鉄道 03/22 19:50

2019年03月04日(月)

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「大阪メトロ」ニュートラム100A系引退ヘッドマーク掲出、撮影会も

鉄道 03/04 17:18

2019年02月21日(木)

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「大阪メトロ」中央線・長堀鶴見緑地線3/16ダイヤ改正、列車増発も

鉄道 02/21 17:24

2019年01月25日(金)

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鉄道ニュース週報 第157回 近鉄、奈良～夢洲間直通列車構想 - 電化方式も乗り越える!?

鉄道 01/25 12:31

2019年01月19日(土)

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関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更

鉄道 01/19 06:00

2018年12月20日(木)

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「大阪メトロ」中央線夢洲延伸に参画、新型車両・駅リニューアルも

鉄道 12/20 17:24

2018年12月18日(火)

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東京メトロ・Osaka Metro・JR東海、3社合同でスタンプラリー開催

鉄道 12/18 17:51

2018年12月07日(金)

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「いまざとライナー」社会実験4/1開始 - 2ルート運行、割引制度も

鉄道 12/07 20:18

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阪急京都線など1/19ダイヤ改正、6300系「京とれいん」十三駅を通過

鉄道 12/07 19:51

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「大阪メトロ」全線で大晦日の終夜運転、年末年始特別ダイヤも設定

鉄道 12/07 06:00

2018年11月29日(木)

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鉄道ニュース週報 第149回 2025年大阪万博の開催決定、鉄道整備と次世代交通の提案に期待

鉄道 11/29 06:00

2018年11月27日(火)

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「大阪メトロ」堺筋線66系「恵比寿様」モチーフに車内デザイン一新

鉄道 11/27 21:08

2018年11月16日(金)

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「大阪メトロ」ニュートラムにクリスマスのイルミネーション列車

鉄道 11/16 19:45

2018年10月15日(月)

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「大阪メトロ」御堂筋線21系、車内デザイン変更第2弾は上質さ表現

鉄道 10/15 15:58

2018年09月27日(木)

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「大阪メトロ」ニュートラム200系にパンダデザイン! 9/28運行開始

鉄道 09/27 18:44

2018年09月24日(月)

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「Osaka Metro フェスティバル」緑木車両工場で開催、保存館も公開

鉄道 09/24 20:18

2018年09月03日(月)

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「大阪メトロ」千日前線「ハロウィン」イベント、相当“怖い”内容

鉄道 09/03 18:22

2018年08月03日(金)

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「大阪メトロ」中央線 新型「仮称40000系車両」企画設計を業務委託

鉄道 08/03 18:52

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「大阪メトロ」御堂筋線30000系に車内防犯カメラ - 試行的に設置

鉄道 08/03 18:04

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