大幸薬品は10日、創業80周年を記念し、大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)御堂筋線で「ラッパのマークの正露丸」シリーズのラッピング車両を運行開始した。大阪市高速電気軌道で医薬品のラッピング車両の運行は初とのこと。運行期間は約1年間を予定している。

御堂筋線の車両1編成を使用し、両先頭車(1・10号車)にラッピングを施した。正露丸のパッケージカラーであるオレンジを基調とし、車体に「正露丸」と「正露丸クイックC」のパッケージデザインを大きく並べている。車体の前面・側面において、「ニッポンのお腹トラブルに。」というメッセージも掲出する。

運行開始から約1カ月間、車両のヘッドマークに大幸薬品のシンボルである「ラッパのマーク」を採用した特別仕様で運行する。なお、運行ダイヤと運行区間は公表していない。

あわせて、大幸薬品本社の最寄り駅となる四つ橋線(Osaka Metro)本町駅にて、駅構内の男女トイレに正露丸シリーズの広告を掲出する。

トイレ入口、個室外ドア、個室内ドアの3カ所に広告を展開し、こちらも11月10日から約1年間実施する予定。大阪市高速電気軌道の駅トイレで広告の掲出も初めてだという。

11月10日から12月9日まで、ラッパのマークの正露丸公式X(Twitter)アカウントでプレゼントキャンペーンも実施。抽選で100人にAmazonギフトカード1,000円分が当たるほか、ダブルチャンスとして、キャンペーン投稿に「#正露丸電車運行開始」のハッシュタグを付けてリプライした人の中から抽選で100人に、ラッピング車両と正露丸ボトルの2種類のチャームが付いたオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントする。