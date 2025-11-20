大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)は20日、谷町線で運行開始した30000A系の動画をYouTube「Osaka Metro 公式チャンネル」に公開した。30000A系は大阪・関西万博に向けて中央線に導入。万博終了後、谷町線へ転用され、カラーチェンジも行われている。

谷町線カラーとなった30000A系

30000A系は2025年大阪・関西万博に向けた輸送力増強用として、27年ぶりに中央線へ導入された新造車両で、2022年7月から運行開始した。後に登場した新型車両400系とともに、万博期間中は中央線で多くの利用者を会場へ運んだという。

10月の万博終了と同時に中央線での役目を終えた30000A系は、検車場でステッカーの張替えを行い、谷町線カラーに生まれ変わった。張替えの様子はYouTubeの動画「ついに! 谷町線で30000A系が運行開始!」(再生時間2分11秒)でも紹介されている。

30000A系の特徴的なドットの模様は、大阪のにぎわいと人々の輝く姿を象徴しており、ホワイトは街行く人々、アースグレイは街並み、ゴールドの帯はすべてをつなげ、「集まる・つながる」を表現している。新たに張り替えられた紫色は谷町線の路線カラーであり、「Osaka Metroの車両」を表しているとのこと。