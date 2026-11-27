大阪市高速電気軌道（以下、Osaka Metro）は11月27日、大阪市内路線バス（大阪シティバス25号系統）で乗客を乗せずに運転士が乗務する自動運転レベル2での自動運転バスの実証実験を12月7日から開始することを発表した。

また、実証を行う大阪シティバス25号系統の一部区間で、NTTドコモビジネスと連携し、自動運転バスの通信安定化・路車協調実証実験（通信実証実験）を2027年1月18日まで実施する。

この通信実証実験では、将来の自動運転レベル4実現に必要な技術要素を検証する。

バス外観

自動運転レベル2による実証

Osaka Metroは乗客を乗せずに運転士などが乗車して、手動運転または自動運転レベル2により運行ルートを繰り返し走行し、走行の安全性および運行の安定性を確認する。

具体的には、自動運転システム上で事前に自動運転バスに設定した目標軌跡に沿って走行できるよう、速度やハンドル操作設定を自動運転システムに反映させ、縦・横方向のずれを極力小さくするための調整を行う。

加えて、インフラ側に信号協調設備を設置することにより、交差点部の安全かつ円滑な走行につなげる検証も行う。信号協調設備とは、灯色残秒数をもとに、交差点通過までに赤信号へ変わることが予測される場合、ゆるやかな減速を行い、急停車による車内事故防止や乗り心地の向上を図る設備。

メタサーフェス反射板とWiGigで高架下の通信を安定化

NTTドコモビジネスらとの実証実験は、住之江公園前交差点付近で実施する。この取り組みは、総務省の2026年度「地域社会DX推進パッケージ事業（自動運転レベル4検証タイプ）」に採択された。

自動運転レベル4の社会実装には、車両の遠隔監視や道路側のインフラと車両が情報を共有する路車協調を支えるための、低遅延で安定した通信環境が求められる。しかし都市部では建物や高架構造物などによって電波が遮られ、通信品質が低下する場合もある。

そこで今回は、高架橋の橋脚に「メタサーフェス反射板」を設置。メタサーフェス反射板は、微小な構造体を平面上に配置し、電波を特定の方向に反射および拡散させる仕組み。電力が不要で構造物の陰となる場所にも電波を届けられる。

通信には60ギガヘルツ帯のミリ波を利用する無線LAN規格「WiGig」を使用する。道路照明灯や地下鉄出口の上屋など計3カ所にWiGig基地局を設置し、自動運転バスの前方と後方にはアンテナを備えた移動端末を搭載。

通信品質が低下した際には、より良好な通信品質を得られる基地局に接続を自動で切り替える。既存のLTEや5Gも併用することで、通信経路の冗長性を確保する。

Osaka Metroの遠隔監視センターでは、バスに搭載した車内外のカメラ8台の映像や音声、車両の走行情報を監視。高架下を走行する際にも、レベル4での遠隔監視に必要な通信品質を確保できるかを確認するとのことだ。

映像AIで駐停車車両を検知し自動運転バスの車線選択を支援

両社はさらに、道路側に設置したカメラの情報を活用する路車協調についても実証する。

例えば交差点での右折時に、右折した直後に短時間で車線選択の判断が必要な場面、右折先の車線に駐停車している車両を自動運転バスの車載センサーだけで把握するのは困難だ。

そこで通信実証実験では、路側カメラで取得した駐停車車両の情報を、MEC（Multi-access Edge Computing）サービス「docomo MEC」に伝送する。MECは通信網の近くでデータを処理することで、通信遅延を抑える技術だ。

これにより、3車線区間において安全かつ円滑に走行車線を選択する路車協調型の車両制御支援技術を検証する。